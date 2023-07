Oberstaufen bekommt einen Streetfood-Markt

Erstmals bekommt Oberstaufen einen Streetfood-Markt: Alle Informationen zum Event Mitte August im Oberallgäu und den Speisen sowie der Livemusik.

20.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Streetfood-Märkte werden immer beliebter, auch im Allgäu. Jetzt reiht sich Oberstaufen mit in die Ortschaften ein, welche ein kulinarisches Erlebnis ermöglichen, ein. Aber neben allerlei Speisen wird es auch Getränke geben und musikalische Unterhaltung sorgt für Abwechslung.

Hier werden die wichtigsten Fragen rund um den ersten Streetfood-Markt in Oberstaufen beantwortet.

Wann findet der erste Streetfood-Markt in Oberstaufen statt?

Den Auftakt gibt es am Freitag, den 11. August. Am Sonntag, den 13. August, ist um 20 Uhr hingegen wieder Schluss. In diesem Zeitraum

Wie sind die Öffnungszeiten des Marktes?

An allen drei Tagen ist für mindestens sechs Stunden der erste Streetfood-Markt in Oberstaufen geöffnet.

Freitag, 11. August Beginn: 17 Uhr Ende: 23 Uhr

Samstag, 12. August Beginn: 11 Uhr Ende: 22 Uhr

Sonntag, 13. August Beginn: 11 Uhr Ende: 20 Uhr



Was wird auf dem Streetfood-Markt in Oberstaufen angeboten?

Der Streetfood-Markt in Oberstaufen wird von Boavistas organisiert. Wie auf den anderen Märkten wird auch hier allerlei Kulinarisches aus verschiedenen Ländern gezeigt. Folgende kulinarische Gerichte sind zu erwarten:

Falafel

Pulled Pork Sandwiches

Pasta aus dem Parmesamlaib

Wagyu-Burger

indische Gerichte

Corndogs

Burritos

Prosciutto

Bier von der Brauerei Schäffler und Cocktails

Auch die Zeiten für die Livemusik stehen fest:

Freitag 17 - 19 Uhr: Andi Unter 20 - 23 Uhr: Dani Suara

Samstag 12 - 14.30 Uhr: Dani Suara 15 - 18 Uhr: Maria Moctezuma 19 - 22 Uhr: French Connection

Sonntag: 11 - 12.30 Uhr: Musikalischer Frühschoppen 13.30 - 15 Uhr: Jakob Mühleisen 16 - 19 Uhr: Paul Mark Adams mit Band



Was kostet der Eintritt zum Streetfood-Markt in Oberstaufen?

Der Eintritt zum Streetfood-Markt in Oberstaufen ist frei.

Lesen Sie auch: Streetfood in der Kneippstadt - Der Termin für den Streetfood-Markt am Kurhaus steht fest