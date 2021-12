10.000 Euro für die Sonthofer Feuerwehr: Was mit dem Geld gekauft wird

Das Maschinenbau-Unternehmen BHS Sonthofen hat der Feuerwehr 10.000 Euro gespendet. Kommandant Markus Adler erklärt, welches wichtige Gerät damit gekauft wird.

Von welch großer Bedeutung der schnelle und professionelle Einsatz von Hilfsorganisationen ist, hat das Maschinenbau-Unternehmen BHS Sonthofen im Juni am eigenen Leib erfahren: Denn im Sommer brannte es am Standort an der Eisenschmelze. „Nur durch das minutenschnelle Eingreifen der werkseigenen Wehr und der Stadtfeuerwehr Sonthofen konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden“, berichtet Dennis Kemmann, Geschäftsführer und Inhaber der BHS Sonthofen GmbH, mit Blick auf die Produktionshalle, in der normalerweise Anlagen für die Chemie- und Pharmaindustrie gefertigt werden. Diese kommen weltweit zum Einsatz. Um die Arbeit der Feuerwehr zu unterstützen, hat der Betrieb laut einer Pressemitteilung 10.000 Euro gespendet.

Statt einer Weihnachtsfeier bei BHS Sonthofen gibt es eine Spende an eine Hilfsorganisation

Eigentlich wollte BHS eine Weihnachtsfeier für die 500 Mitarbeiter veranstalten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ließ sich auch ein geplanter Weihnachtsmarkt mit ausreichend Abstand und frischer Luft nicht umsetzen. Deshalb entschied sich die Firma, einen Geldbetrag für eine ortsansässige Hilfsorganisation zu spenden. Die Wahl fiel auf die Feuerwehr Sonthofen.

Viele Extremwetter im Oberallgäu: Die Schmutzwasserpumpe soll im Notfall helfen

Die kann die 10.000 Euro gut gebrauchen, teilt Kommandant Markus Adler mit: Eine neue Schmutzwasserpumpe mit Ausrüstung soll angeschafft werden. „In den vergangenen Jahren erleben wir nicht nur bei uns im Oberallgäu vermehrt Extremwetter mit Hagel, sintflutartigen Regenfällen und überschwemmten Gebäuden“, sagt Adler. Eine große Herausforderung für die Feuerwehrmänner sei, Schlamm- und Wassermassen zu beseitigen. Das neue Gerät – einsatzbereit mithilfe eines Rollcontainers – soll dabei unterstützen. „Pro Minute können so 2500 Liter Schmutzwasser gefördert werden, das ist eine wichtige Anschaffung für die Feuerwehr Sonthofen“, erklärt Adler.

