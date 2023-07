100 Jahre Bergwacht Oberstdorf: Als die Gäste kamen, stiegen die Einsätze

Vor 100 Jahren wurde die Bergwacht Oberstdorf gegründet – Das hatte auch mit dem Aufschwung des Tourismus zu tun. Seit 2012 steigen die Einsatzzahlen stetig.

13.07.2023 | Stand: 06:22 Uhr

Vor 100 Jahren wurde die Bergwacht im Allgäu gegründet. In einer kleinen Serie beleuchten wir die Ursprünge der Bergretter in der Region, die wichtigsten Meilensteine bei der Entwicklung der Bereitschaften im Oberallgäu und die Herausforderungen für die Einsatzkräfte (Bislang beleuchteten wir die Bergwachten aus Bad Hindelang und Sonthofen)

Der erste behördlich autorisierte Bergführer Oberstdorfs hieß Johann Baptist Schraudolph. Der Markt Oberstdorf hatte im Jahr 1876 eine Bergführerordnung mit 22 Paragrafen erlassen, die die Bergführer zum Rettungsdienst verpflichteten. 1889 kommt es in den Oberstdorfer Bergen zu ersten Todesfällen unter touristischen und einheimischen Bergsteigern.

1892 nehmen die ersten Oberstdorfer an einem Bergführerkurs in München teil. Sie erhielten Verbandsmaterial und Karten ihres Einsatzgebietes. Weil sich die Unglücksfälle häuften, bestückten die alpinen Vereine 1896 ihre Schutzhütten und Berghäuser mit Hilfsmitteln zur Rettung von verunglückten Bergsteigern. Um Bergungen gezielter durchführen zu können wurden im Jahr 1904 Meldestellen eingerichtet – unter anderem im Oytal, in Einödsbach und in Spielmannsau.

Kurdirektor und Bürgermeister Gründungsmitglied der Bergwacht

Die Entwicklung des Bergrettungsdienstes in Oberstdorf prägte Hermann Schallhammer (1883-1980) maßgeblich mit. Der spätere Kurdirektor und Bürgermeister war bereits 1920 Gründungsmitglied der Bergwacht in Bayern und erhielt die Ausweisnummer 1. Am 8. Juni 1923 fand die Gründungsversammlung der „Gruppe Allgäu der Bergwacht“ statt. Das ist auch das Gründungsdatum der Bergwacht Oberstdorf.

Der Rettungsdienst blieb in Oberstdorf bis zum Ende der Dreißigerjahre bei den Bergführern. Immer mehr Touristen suchten die Berge auf, wodurch auch die alpinen Notsituationen zunahmen. Die Bergführer waren mit der Aufgabe überfordert, so baute Dr. Alfons Vogler in den 30er Jahren die Bergwachtbereitschaft auf und war jahrzehntelang Bereitschaftsarzt.

Schwierige Rettungsaktionen bewältigt

Viele dramatische Einsätze musste die Oberstdorfer Bergwacht im Laufe ihrer 100-jährigen Geschichte der Oberstdorfer Bergwacht absolvieren. Beispielsweise die Bergung zweier abgestürzten Kemptener Bergsteiger an der Höfats im Jahre 1934. Auch beim Seilbahnunglück am Tegelberg 2011 waren Oberstdorfer Bergretter beteiligt. Mit ihrer Erfahrung in der Luftrettung halfen sie mit, 19 Gäste aus der Kabine zu evakuieren.

Ein Meilenstein in der 100-jährigen Geschichte der Bergwacht Oberstdorf war der Neubau der Bergrettungswache im Ried, die 2007 eingeweiht wurde. Von großer Bedeutung war auch die Gründung der Heinz-Volderauer-Stiftung. Der Oberstdorfer Buchhändler beerbt die Bergwacht Oberstdorf und schafft so einen bis heute wichtigen Baustein für die Finanzierung der Bergwacht Oberstdorf und der Einstellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters.

Einsatzgebiet von 230 Quadratkilometern

Heute betreut die Oberstdorfer Bergwacht mit einer vergleichsweise kleinen Mannschaft von 49 aktiven Einsatzkräften ein enormes Einsatzgebiet ab. Es umfasst eine Fläche von rund 230 Quadratkilometern. Die Grenze zum Dienstgebiet Hindelang/Hinterstein bildet die Verbindung Sonnenkopf, Schnippenkopf, Entschenkopf, Nebelhorn, Westlicher Wengenkopf, Zeiger, Großer Seekopf, Schochen, Laufbacher Eck, Schneck und Großer Wilder. Ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich fallen die vier Skigebiete Fellhorn/Kanzelwand, Nebelhorn, Grasgehren und Söllereck.

Seit 2012 stiegen die Einsatzzahlen – mit Ausnahme der Pandemie – bis 2022 stetig an. Im Winter liegen die Unfallzahlen im Mittel der vergangenen zehn Jahre bei 713, im Berichtsjahr 2021/2022 bei 825. Der gleiche Trend zeigt sich im Sommer. Der zehnjährige Durchschnitt beträgt 198 Einsätze und 2022 mussten 257 Bergungen durchgeführt werden.

Einen Einblick in die Arbeit der Bergwacht können Interessierte beim Tag der offenen Tür der Bergwacht Oberstdorf gewinnen, der am Samstag, 15 Juli, ab 10 Uhr an der Bergrettungswache in der Birgsauer Straße stattfindet. Es gibt ein Festzelt mit Live-Musik. Zudem können die Besucher Kistenklettern sowie Fahrzeuge und Hubschrauber besichtigen.