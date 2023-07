100 Jahre Bergwacht Sonthofen: Was beim Tag der offenen Tür geboten ist

Die Bergwacht Sonthofen feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Dazu ist ein großes Fest Anfang Juli geplant. Was für Besucher auf dem Programm steht.

29.06.2023 | Stand: 11:39 Uhr

Die Bergwacht Sonthofen steht in diesem Jahr vor einem ganz besonderen Meilenstein: Seit nunmehr 100 Jahren leisten die Mitglieder der Bergwacht unermüdlichen und ehrenamtlichen Dienst, um Bergsportlern in Not zu helfen und die Natur zu schützen. Am Samstag, 1. Juli, laden die Retter alle Mitglieder und Interessierten von 10 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein, um dieses historische Jubiläum gebührend zu feiern. Die Veranstaltung findet laut einer Pressemitteilung im Bergwacht-Depot in der Hörnerstraße 10 in Sonthofen statt.

Dabei ermöglicht eine Ausstellung mit historischen Bildern und Ausrüstungsgegenständen einen Einblick in die hundertjährige Geschichte der Bereitschaft. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und Fahrzeuge, Ausrüstung und das vielfältige Einsatzspektrum der Bergwacht kennenzulernen. Ein Rahmenprogramm für Kinder sowie ein umfangreiches Verpflegungsangebot runden die Veranstaltung ab.

Bei ihren Einsätzen - oft auch aus der Luft - warten auf die Retter immer wieder Herausforderungen. Bild: Bergwacht Sonthofen

„Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit unserem Jubiläum die Verbundenheit mit der Region und der Gesellschaft zu feiern und gleichzeitig unseren Dank an all diejenigen auszudrücken, die uns in den vergangenen 100 Jahren unterstützt haben“, sagt Bereitschaftsleiter Markus Zacher. „Wir laden alle dazu ein, diesen besonderen Tag gemeinsam mit uns zu feiern und die Bergwacht Sonthofen sowie die Menschen im Hintergrund kennenzulernen.“

365 Tage im Jahr steht die Bergwacht Sonthofen für Einsätze bereit

Seit ihrer Gründung im Jahr 1923 hat die Bereitschaft unzählige Einsätze absolviert. Was einst als reine Naturschutzwacht begonnen hatte, hat sich im Laufe der Jahre zu einer hochprofessionellen und bestens ausgebildeten Rettungsorganisation entwickelt. 365 Tage im Jahr stehen die ehrenamtlichen Mitglieder rund um die Uhr bereit. Getreu dem Motto: Zu jeder Zeit, bei jedem Wetter und in jedem Gelände bewältigt die Bergwacht Sonthofen jährlich rund 500 Einsätze.

Weitere Informationen zur Bergwacht Sonthofen gibt es online unter www.bergwacht-sonthofen.de.