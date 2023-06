Geiger in Oberstdorf feiert 100-Jähriges - vom Ein-Mann-Betrieb zur Unternehmensgruppe

Ein Jahrhundert nach der Gründung zählt Geiger 3500 Mitarbeiter an 100 Standorten. Am Anfang war ein Holzhandel in Oberstdorf. Auch ein Reisebüro gab es schon.

26.06.2023 | Stand: 20:26 Uhr

Als Wilhelm Geiger 1923 in Oberstdorf eine Holzhandlung mit Fuhrwerksbetrieb gründete, konnte er noch nicht ahnen, dass sich aus dem Ein-Mann-Betrieb 100 Jahre später eine Unternehmensgruppe mit 100 Standorten und 3500 Mitarbeitern entwickeln würde. Im Jahr 2023 feiert Geiger sein Jahrhundert-Jubiläum und blickt dabei auf eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zurück.

