100 Jahre Trachtenverein Schöllang: Plattler feiern Jubiläum nach

2021 hat die Pandemie die 100-Jahr-Feier der Schöllanger Plattler vereitelt. Das holt der Verein jetzt nach - mit Festabend, Kirchzug, Gottesdienst und mehr.

Die Plattler Schöllang haben ihr 101-jähriges Bestehen gefeiert. Das Fest sollte schon vergangenes Jahr stattfinden, war dann wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Umso mehr freuten sich die Veranstalter über ein gelungenes Jubiläumswochenende und einen gut besuchten Jubiläumstanz eine Woche zuvor.

Der Festabend am Samstag fand im engsten Kreis mit geladen Gästen statt. Vorplattler Dominik Stoß führte durch das Programm und gab Einblicke in das vergangene Jahrhundert. Bernadette Schmid erarbeitete nicht nur eine Chronik der Plattler, sondern unterhielt die Anwesenden mit ihren selbst geschriebenen Versen über das vergangene Vereinsleben.

Schöllanger Plattler feiern 101 Jahre Bestehen

An dem Abend gab es zudem viele Gratulationen: Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King, IG-Tracht-Vorsitzender Michael Haberstock, Musik- und Trachtenvereins-Vorsitzender Markus Freudig und weitere Vorstände der geladenen Vereine gratulierten der Gruppe zum 101-Jährigen. Neben Auftritten der Plattler und Alphornbläser wurde der traditionelle Massenplattler, begleitet durch die Musikkapelle Schöllang, aufgeführt. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte das Trio „Rotspitzbüebe“.

Der Festsonntag begann mit einem Kirchzug durch Schöllang und dem anschließenden feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche. Im Schelchwangsaal leitete Dominik Stoß den Frühschoppen, gespielt von der Musikkapelle, mit dem Anstich eines hölzernen Bierfasses ein. Die Besucher genossen am Nachmittag Auftritte der Plattlergruppe Schöllang und der kleinen Plattler des Patenvereins Burgglöckler Au-Thalhofen. Das Trio „Burgglöckler Fehla“, „Dreiviertel Blech“ und die Jodlergruppe Fischen umrahmten das Programm musikalisch. Organisiert hatte das Fest der Festausschuss mit Dominik Stoß, Felix Althaus, Matthias Schmid, Carina Köberle und Johanna Böck.

Lesen Sie auch: Wieder zieht eine große Saharastaub-Wolke Richtung Europa - wann trifft sie das Allgäu?

