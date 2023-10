Das erste Jochpassrennen war vor 100 Jahren - am Wochenende ist das Oldtimer-Memorial

Vor 100 Jahren fand das erste Jochpassrennen statt. Zeitzeugin Christel Brutscher, die direkt an der Strecke wohnt, erzählt von der großen Zeit der Rennen.

12.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Große Namen gaben sich auf dem Haarnadel-Boulevard zwischen Bad Hindelang und Oberjoch die Ehre: Rudolf Carraciola, drei Mal Europameister mit den legendären Mercedes-Benz-Silberpfeilen und 1930/31 zusätzlich Europa Bergmeister; Hans Stuck, der wahre Bergkönig, noch als 60-Jähriger Deutscher Bergmeister; Werner Haas, Motorradlegende, drei Mal Motorrad-Weltmeister auf NSU; Leopold Prinz zu Bayern und viele mehr.

Vor 100 Jahren, am 16. September 1923, findet am Joch die Erstauflage statt. Heuer, am Wochenende 14. und 15. Oktober darf es als Jochpass-Oldtimer-Memorial seinen 100. Geburtstag feiern.

Wann gab es die Neuauflage des Rennens am Jochpass?

„Die Oldtimer sind schöne Autos, sind auch gepflegt, aber so ein Rennauto ist schon etwas anderes“, schwärmt Christel Brutscher. Ihre Augen bekommen einen eigenen Glanz, als sie an die große Zeit der Bergrennen zurückdenkt. Noch heute wohnt die 86-Jährige direkt an der Jochstraße, kennt die Verkehrsbelastung.

Bis 1930 finden acht Rennen statt. Dann ist erst einmal Schluss. Börsencrash, Weltwirtschaftskrise sowie der sich anschließende Weltkrieg verhindern die Fortsetzung. Erst 1954 erfolgt eine Neuauflage.

Jochpass-Oldtimer-Memorial: Was war 1982?

30.000 begeisterte Zuschauer verfolgen die Rennen. Doch die neunte Auflage erweist sich als Eintagsfliege. Erst 1982, nach weiteren 28 Jahren, startet das zehnte Rennen. Danach geht es im Jahresrhythmus weiter. Hochkarätige Meisterschafts-, EM- und Finalläufe erleben die Berge. Sogar aus den USA reisen Teilnehmer an.

Am 21. und 22. Oktober 1989 verfolgen 20.000 Zuschauer, wie 270 Fahrer aus 13 Nationen dem Jochpass entgegenjagen. Es soll das letzte Mal sein, das das Event als Rennveranstaltung stattfindet. Naturschützer legen ein Veto ein.

100 Jahre Jochpassrennen, anfangs war die Passstraße noch nicht asphaltiert. Bild: Archiv Bad Hindelang

Brutscher lächelt: „Wie schnell manche Fahrer waren, wie sie gerade diese Kurve am ,letzten Heller’, heute ,Schnitzelalm’ angefahren haben.“ Sie hat die Spannung, die Faszination erlebt, die die Rennen ausüben. Brutscher ist Zeitzeugin. Sie kennt die Lärmbelästigung, weiß, dass diese an den Renntagen niedriger ist als an „normalen“ Tagen. Im Jahr 1989 wird Christel Brutscher stellvertretende Bürgermeisterin von Bad Hindelang. Die Rennsportbegeisterte erinnert sich: „Jetzt steht diese wunderschön renovierte Straße da, präsentiert sich wie auf einem Silbertablett, jetzt soll man nicht mehr fahren? Das sehe ich überhaupt nicht ein.“ Das erklärt sie im Gemeinderat.

"Aus der Zeit gefallen"

Als Antwort bekommt sie zu hören: „Das kann man heute nicht mehr bringen, das ist aus der Zeit gefallen, all die Schadstoffe.“ Es entspannt sich ein lebhafter Diskurs, Argumente gehen Hin und Her. Wirtschaftliche Faktoren, wie die Belebung des Tourismus, kommen zur Diskussion hinzu. Dann entsteht die Idee, die Rennen als Oldtimer-Gleichmäßigkeitswertung fortzuführen. Der Beschluss wird gefasst, das Jochpass-Oldtimer-Memorial ist geboren, die Häutung gelungen. Die Tradition „Bergrennen“ ist ins neue Jahrtausend überführt.

100 Jahre Jochpassrennen. So sah es früher aus Bild: Archiv Bad Hindelang

Das erste Memorial findet 1999 statt, die Marktgemeinde beauftragt den Oberstdorfer Otto-Mäx-Fischer mit der Durchführung. Jetzt entsteht der Verein „Jochpass Oldtimer Memorial“. Dieser übernimmt ab 2001 die Durchführung der Gleichmäßigkeitswertung. Erste Geschäftsführerin des Vereins ist Marlene Brutscher, die Tochter von Christel, aktuell leitet Uwe Lassau als erster Vorsitzender die Vereinsgeschicke.

Wann findet das letzte Jochpass-Memorial statt?

Im Sommer 2022 fasst der Gemeinderat ein weiteres Mal den Beschluss, der Veranstaltung keine Genehmigung über die Zeit nach 2024 hinaus zu erteilen. Nach 101 Jahren soll jetzt endgültig Schluss sein. Tradition, auf die im Allgäu im Allgemeinen sehr großen Wert gelegt wird, hin oder her.

100 Jahre Jochpassrennen, heute gibt es das Jochpass-Memorial. Bild: Stephan Käufer

Trotzdem hofft Marlene Brutscher auf eine Fortführung. Sie gibt ihren Gedanken Raum: „Für die Touristik ist es gut, wir waren eine richtig große Familie. Wir haben uns alle gekannt. Viele, die am Memorial teilnahmen, sind immer wieder gekommen und haben Urlaub während des ganzen Jahres gemacht“, sagt sie. „Das hat dem Ort schon was gebracht. Es gibt halt viele, die möchten nur Wanderer hier haben.“

Auch heute wird die Veranstaltung wieder als „aus der Zeit gefallen“ bezeichnet. Viele der teilnehmenden Fahrzeuge repräsentieren beinahe einhundert Jahre Mobilitätsgeschichte. Das Jochpass-Oldtimer-Memorial ist eine der letzten Bergrennveranstaltungen Deutschlands, über die Landesgrenzen hinaus bekannt, ebenfalls ein Stück Geschichte. Oldtimerveranstaltungen sind Zuschauermagneten, Oldtimer sind beliebt bei Alt und Jung. Immer wurde es kontrovers diskutiert, Toleranz geübt, Kompromisse gefunden. Totgesagte leben länger, bislang durfte die Veranstaltung immer wieder „Auferstehung“ feiern.

Lesen Sie auch: Allgäuer Motorsportgemeinde trauert um Manfred Poschenrieder