1000 Hunde beim 22. internationalen Schlittenhunderennen in Unterjoch

Das 22. internationale Schlittenhunderennen lockte wieder viele Menschen ins Unterjoch. Über 1000 Hunde und 100 Teams gingen heuer an den Start.

30.01.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Mehr als 100 Teams mit fast 1000 Hunden verschiedenster Rassen trafen sich am Wochenende in Unterjoch bei Bad Hindelang zum 22. internationalen Schlittenhunderennen. Die Profis waren mit ihren Vierbeinern aus vielen Länder Europas angereist. Während der Schnee am Samstag perfekt war, sah es am Sonntag schon anders aus. „Über Nacht hat es einiges an Schnee weggeregnet, wir können nicht mehr mit unseren großen Gespannen fahren“, berichtete ein Teilnehmer aus den Niederlanden.

Neben Huskys auch Schäferhunde dabei

Das Rennen in Unterjoch dient nicht nur als Weltcup, sondern auch als „Sichtungslauf“ – also eine Chance, in die deutsche Mannschaft aufgenommen zu werden. Die Schlittenhunde und ihre Fahrer erreichen eine Geschwindigkeit von knapp 45 Stundenkilometern. Manche Teams haben Sponsoren, die einen Teil der Kosten übernehmen. Bei dem internationalen Wettbewerb sind nicht nur Huskys vertreten: Neben mehreren Mischlingshunden waren auch Schäferhunde mit am Start.

