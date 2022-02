11,5 Millionen Euro Kredit: „So viel wie noch nie“

Die Bad Hindelanger investieren in Straßen, Wege, Brücken und ins Feuerwehrhaus in Bad Oberdorf. Ein Gemeinderat erklärt, warum ihn das nicht schreckt.

25.02.2022 | Stand: 10:19 Uhr

Bad Hindelangs Kämmerer Edgar Reitzner sprach von einem „Rekord-Vermögenshaushalt“ von knapp 15 Millionen Euro und damit 44 Prozent mehr als 2021. Das liegt an großen Projekten wie dem Feuerwehrhaus in Bad Oberdorf, notwendigen Sanierungen von Straßen und Kanälen und an vorgesehenen Grundstückskäufen – „eventuell für sozialen Wohnungsbau“, wie Reitzner sagte. Dazu sind Darlehen in Höhe von 11,5 Millionen Euro nötig, „so viel wie noch nie“. Dennoch: Der Gemeinderat stimmte dem insgesamt 37,7 Millionen Euro schweren Haushaltsplan einhellig zu.