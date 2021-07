123 Absolventen verabschieden sich an der Fachoberschule Sonthofen

123 Absolventen an der Fachoberschule Sonthofen verabschiedet. Feier nach dem pandemiegeprägten Schuljahr in kleinem Rahmen, aber mit Livestream

28.07.2021 | Stand: 17:46 Uhr

„Nun sitzen wir hier am Ende eines langen Weges“, sagte Schülersprecher Andreas Fetzer bei der Abschlussfeier der FOS Sonthofen in Fischen. „Ihr habt wie in dem Jahr davor die Zähne zusammengebissen und einfach gemacht.“ Das letzte Schuljahr der Absolventen war durch die Corona-Pandemie geprägt. So war die Freude groß, dass es möglich war, die Abiturfeier 2021 gemeinsam zu feiern und die Schulleiter Peter Eisenlauer und Michael Amman 123 Absolventen begrüßen konnten.

Schülersprecher: Jahrgang habe bewiesen, dass er Wege findet, "aus bescheidenen Situationen das Bestmögliche zu machen"

Die Feier in der Fiskina fand coronabedingt in kleinerem Rahmen nur mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Ehrengästen statt. Die Eltern konnten aber per Livestream die Verabschiedung und Ehrung dieses besonderen Jahrgangs verfolgen – ein Jahrgang, der bewiesen hat, dass er Wege findet, „aus bescheidenen Situationen das Bestmögliche zu machen“, sagte Schülersprecher Fetzer. Mit einem Schnitt von 2,11 sind die Absolventen der FOS 13 sehr stolz auf ihre Allgemeine Hochschulreife. Auch bei der Fachhochschulreife wurde ein im Vergleich zu den Vorjahren sehr guter Schnitt von 2,61 erzielt. (Lesen Sie auch: Abifeiern im Ostallgäu: War die Quarantäne gerechtfertigt?)

Bilderstrecke

Die Absolventen der FOS Sonthofen

1 von 3 Antonia Burger Bild: Lena Röttig Antonia Burger Bild: Lena Röttig 2 von 3 Andreas Fetzer Bild: Lena Röttig Andreas Fetzer Bild: Lena Röttig 3 von 3 Sarah Müller Bild: Lena Röttig Sarah Müller Bild: Lena Röttig 1 von 3 Antonia Burger Bild: Lena Röttig Antonia Burger Bild: Lena Röttig

Mit wundervollem Gesang den Abend bereichert

Der Schüler Cedric Siepen leitete den Abend mit einem beeindruckenden Klavierstück ein. Souverän moderiert wurde das Programm von den Schülersprechern Andreas Fetzer und Antonia Burger. Letztere bereicherte den Abend auch mit wundervollem Gesang. Die 13. Klassen erheiterten das Publikum zudem mit einem Lehrerquiz.

Ausgezeichnet wurden Schüler mit herausragenden Leistungen und für besonderes soziales Engagement. Die begehrte Eins vor dem Komma erreichten heuer 22 Schüler.