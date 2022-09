Seit Mittwochvormittag war ein 13-Jähriger in Oberstaufen vermisst worden. Nun die Erleichterung: Der Junge ist inzwischen wieder aufgetaucht.

14.09.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Der 13-jährige Vermisste in Oberstaufen ist wieder aufgetaucht. Das verkündete die Polizei am Mittwochnachmittag. Der Teenager war seit Mittwochvormittag in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) vermisst gemeldet. Nach Angaben der Polizei hatte der Junge im Verlauf des Vormittags die Wohnung seiner Eltern verlassen.

Vermisster aus Oberstaufen wieder aufgetaucht: Polizei bedankt sich für Mithilfe

Die Polizei bedankt sich bei der Mithilfe, wodurch die Ermittler den Vermissten wohlbehalten auffinden konnten.

