1340 Flüchtlinge aus der Ukraine: Was es für Probleme gibt

Im Landkreis Oberallgäu Gemeldete leben zumeist in Privatunterkünften. Viel sind jünger als 21 und besuchen in der Region Schulen und Kindertageseinrichtungen.

09.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Menschen müssen flüchten, aus unterschiedlichen Gründen. Bei Menschen aus der Ukraine liegt das am Angriffskrieg der Russen. Vor allem Frauen und Kinder sind seit Kriegsbeginn am 24. Februar nach Deutschland gekommen. 1340 Geflüchtete aus der Ukraine sind im Oberallgäu gemeldet. 40 Prozent sind unter 21 Jahren, das bedeutet, schätzungsweise 300 besuchen auch Kitas im Oberallgäu oder die Schulen. Welche Mehrbelastungen haben die Kommunen? Welche Probleme sehen die Verantwortlichen.

Immenstadt: An erster Stelle wird oft die Sprachbarriere genannt. Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner, sagt, es sei „nicht leicht, den schulischen Stand, den die Kinder aus der Ukraine mitgebracht haben, zu erfassen“. Nicht nur Zeugnisse würden fehlen, das Schulsystem unterscheide sich erheblich vom deutschen. Interessant sei, „dass seitens der Eltern häufig der Wunsch besteht, dass die Kinder weiterhin online am Unterricht ihrer ukrainischen Lehrkräfte teilnehmen“.

Teilweise seien bei Kindern und Jugendlichen auch die hohe emotionale Belastung aus der Fluchtsituation und eventuellen Kriegserlebnissen zu erkennen. 201 Flüchtlinge aus der Ukraine lebten derzeit in Immenstadt, gut die Hälfte in Privatunterkünften. Von den 68 Minderjährigen seien 52 in Schulen und 16 in Kindertageseinrichtungen untergebracht. Es gebe immer noch Gemeinden, die keinen oder nur einen minimalen Beitrag in der Flüchtlingskrise leisteten, kritisiert Sentner.

Landkreis Oberallgäu: Heinz-Joachim Pesch, der Zuständige am Landratsamt Oberallgäu, bestätigt die Situation in Immenstadt: „Die meisten Ukrainer leben noch in Privatunterkünften“, in Zimmern also, die von hilfsbereiten Oberallgäuern in der Not bereitgestellt wurden. Da aber davon auszugehen ist, dass die Geflüchteten nicht so schnell zurück in ihre Heimat können, weil der Krieg nicht endet, brauchen sie eigene Wohnungen.

„Bei Einkommen oder Vermögen ist die Miete von den Geflüchteten selbst zu bezahlen. Bei Hilfsbedürftigkeit werden die Kosten der Unterkunft durch die Leistungsbehörden übernommen“, sagt Pesch. Erwerbsfähige ukrainische Frauen und Männer und ihre Familien werden seit 1. Juni vom Jobcenter betreut und haben Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen. Bei eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder Altersrente sind die örtlichen Sozialämter zuständig.

Laut Regelsatz erhalten alleinstehende Erwachsene 449 Euro. Für jedes Kind kommen 285 bis 376 Euro hinzu. Alle ukrainischen Staatsangehörigen erhalten zudem für die Dauer von zwei Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung. Pesch: „Der Landkreis ist weiterhin auf der Suche nach geeigneten Unterkünften und wäre für Angebote dankbar.“ In den 39 Häusern für Geflüchtete des Landkreises leben derzeit 1127 Personen – 270 sind aus der Ukraine.

Bad Hindelang In Bad Hindelang leben 54 Menschen aus der Ukraine in der vom Landkreis geführten Unterkunft im ehemaligen Hotel Sonne und 33 bei Familien oder in Ferienwohnungen. Die Gemeinde hat bereits im Frühjahr eine junge Ukrainerin als Dolmetscherin angestellt. Hinweisblätter über Wissenswertes wurden zweisprachig entworfen und in der „Sonne“ verteilt. Elf Kinder aus der Ukraine besuchen derzeit die Grund- und Mittelschule Bad Hindelang, acht den dortigen Kindergarten oder die -krippe. Personal für den DAZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) wurde gesucht und gefunden. Innerhalb einer Klasse gebe es für ukrainische Kinder 14 Deutschstunden zusätzlich in der Woche. Teilweise seien „Schüler traumatisiert und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit“, sagt Hauptamtsleiter Manfred Berktold. „Aufgrund der Sprachbarrieren ist die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten aufwendig, Übersetzungsapps klappen nicht immer.“ Besonders die jüngeren Kinder würden sich aber schnell einleben und Anschluss finden.