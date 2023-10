14-Jährige schlagen Fensterscheibe in Oberstdorf ein

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend das Fenser eines leerstehenden Hauses eingeschlagen. Eine Nachbarin bekam den Vorfall mit und rief die Polizei.

04.10.2023 | Stand: 12:35 Uhr

Zwei 14-Jährige haben am Dienstagabend das Fenster eines leerstehenden Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Gegen 18.45 Uhr hörte eine Anwohnerin in der Freibauernstraße laut Polizei ein klirrendes Geräusch in der Nachbarschaft. Sie sah, wie sich zwei Jugendliche auffällig von dem Hau entfernten. Daraufhin rief die Frau die Polizei Oberstdorf.

Polizei findet die Jugendlichen in Tatortnähe

Aufgrund der Personenbeschreibung fanden die Beamten die zwei Buben in Tatortnähe. Sie übergaben die Jugendlichen ihren Erziehungberechtigten. Gegen die beiden wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Das Jugendamt wird über den Vorfall informiert. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der 08322/96040 zu melden.