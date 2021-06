15 Medaillen für Immenstadt! TVI glänzt bei "Deutscher" in Berlin

Lavinia Schroth, Jonas Schneider und Johannes Weinberg räumen für den TV Immenstadt in Berlin ab. Weinberg verpasst aber das Ticket für Olympia.

Es war der lang ersehnte Auftritt auf der großen Bühne – und sie haben einmal mehr abgeliefert. Mit einem dreiköpfigen Aufgebot waren die Paraschwimmer des TV 1860 Immenstadt bei der internationalen deutschen Meisterschaft für Menschen mit Behinderung in Berlin vertreten. Für den TV Immenstadt eroberten Lavinia Schroth (12), Jonas Schneider (14) und Johannes Weinberg (18) starke elf nationale und vier internationale Medaillen. Die Veranstaltung, die gleichzeitig eine Station der renommierten „World Para Series“ darstellt, war international extrem gut besetzt, da viele Sportler in der deutschen Hauptstadt die letzte Gelegenheit zur Qualifikation für die anstehenden Paralympics in Tokio nutzen wollten.

In den Vormittagsabschnitten wurden die Wertungen der Jugendklassen und der Startklassen ausgeschwommen. In den Finalläufen nachmittags ging es um die nationalen und internationalen Gesamtwertungen aller Startklassen. Durch die vielfältigen Wertungen kann es vorkommen, dass sich für eine Strecke mehrere Medaillen ergeben. Bei über 30 Grad in der dunstigen Schwimmhalle mit FFP2-Masken- und täglicher Testpflicht und langen Wartezeiten am Einlass sind die erbrachten Leistungen der Athleten im Wasser noch höher zu bewerten.

Lavinia Schroth fischt fünfmal Gold aus dem Becken

Dabei waren die drei TVIler mit äußerst unterschiedlichen Zielvorgaben nach Berlin gereist. Die zwölfjährige Lavinia Schroth beispielsweise wollte einmal mehr die magische 400-Punkte-Marke über eine paralympische Strecke überbieten, um ihre Zugehörigkeit zum deutschen Nachwuchskader für die kommende Saison zu bestätigen. Die junge Städtlerin schwamm über alle gemeldeten Strecken persönliche Bestzeit, erreichte zwei Jugendfinals und wies nach den vier Wettkampftagen fünf Goldmedaillen aus Vorläufen und zwei Podestränge aus den Finals vor. Über 50 Meter Freistil knackte sie in 33,67 Sekunden mit 476 Punkten ihr bestes Karriere-Ergebnis. Eine besondere Ehre wurde der Zwölfjährigen zuteil: Lavinia wurde im Nachgang der „IDM“ zu zwei Trainings mit der Jugendbundestrainerin eingeladen.

Ihr Teamkollege Jonas Schneider hatte im Vorfeld der „Deutschen“ mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Froh, überhaupt nach Berlin fahren zu können, waren die Erwartungen bei ihm aber niedrig angesetzt. Und doch wuchs Jonas in Berlin einmal mehr über sich hinaus und schwamm von Bestzeit zu Bestzeit. Unglaubliche 14 Medaillen erschwamm er in den Vorläufen. Bei allen sieben Strecken kam er in die Finalläufe und erreichte hier drei Siege auf nationaler Ebene und vier Silbermedaillen. International gab es für Jonas einmal Silber und dreimal Bronze. Seine höchste Punktzahl erreichte er mit 618 Zählern über 200 Meter Freistil.

TVI-Duo gewinnt Silber mit der Staffel

Die größte Überraschung war jedoch sein deutscher Rekord in der Startklasse AB über 100 Meter Freistil, den er im Vorlauf aufstellte und im Finale noch auf beachtliche 57,64 Sekunden schraubte. Lavinia und Jonas waren auch über die 4 x 50 Meter Freistil an der Silbermedaille der Staffel des Bayerischen Behindertensportverbandes beteiligt, bei der sie nur das Berliner Schwimmteam ziehen lassen mussten, unter anderem aber die Nationalmannschaft aus Ägypten bezwangen.

Für den Ausnahmeschwimmer des TV Immenstadt war das Ziel in Berlin klar gesteckt: Johannes Weinberg wollte schneller als bei der EM sein. Nach einer schwierigen Saison mit viel Trainingsausfall durch Quarantäne-Maßnahmen und durch reduzierte Trainingsmöglichkeiten tastete sich der 18-Jährige von Wettkampf zu Wettkampf näher an seine Bestleistung der WM 2019. Die Leistungen der EM ließen ihn und seine Trainer auf Zeiten um die 1:21 Minuten hoffen. Im Vorlauf über 100 Meter Brust lieferte Weinberg ein couragiertes Rennen und die Uhr stoppte nach bärenstarken 1:20,47 Minuten. Das ließ die Hoffnung auf das Erreichen der Norm für Tokio (1:19,80) weiterleben.

Johannes Weinberg scheitert hauchdünn an der Olympia-Norm

Im Finale bestätigte er seine Vorlaufzeit und schwamm erneut 1:20 Minuten. Sowohl der Athlet als auch die Trainer waren begeistert von der starken Zeit – immerhin standen im Frühjahr noch Ergebnisse von 1:27 und 1:28 Minuten zu Buche. Für Tokio hat die Zeit Weinbergs aber dennoch nicht gereicht. „Er ist stark geschwommen. Trotzdem ist es sehr schade, dass er die Norm so knapp verpasst hat“, sagte Trainerin Birgit Joas. Insgesamt erschwamm Weinberg in den Vorläufen der IDM vier Medaillen, in den Finalläufen erreichte er zwei Bronzeränge. Am letzten Wettkampftag klappte es sogar noch mit einer persönlichen Bestzeit über die Nebenstrecke 50 Meter Schmetterling.

Nach kurzer Regeneration nach intensiven Wettkampfwochen wollen die Athleten mit ihren Trainern nun langfristige Trainingspläne für die kommenden Monate und Jahre erstellen – mit Blick auf Olympia 2024 in Paris.