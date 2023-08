150 Jahre Feuerwehr: Wann und wo große Einsätze in Bad Hindelang waren

Freiwillige Feuerwehr feiert 150-jähriges Bestehen mit einem Fest am 1. und 3. September. Warum die Hindelanger einst 40 Stunden am Stück im Einsatz waren.

Seit 150 Jahren ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Hindelang ein wichtiger Bestandteil in der Marktgemeinde. Die Gründung einer Feuerwehr für Bad Hindelang regte seinerzeit Bezirksfeuerwehrvertreter Max Hagenauer auf Erlass eines Aufrufes von Bürgermeister Michael Müller an. Am 4. Januar 1873 war es dann soweit - die Gründung wurde beschlossen. So steht es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Am 30. Juni 1957 bekommt die Bad Hindelanger Feuerwehr ihr erstes Tanklöschfahrzeug. Bild: FFW Bad Hindelang/Archiv

Als „denkwürdigster Tag im Feuerwehrwesen von Bad Hindelang“ ist in der Vereinschronik der Freiwillige Feuerwehr Bad Hindelang der 30. Juni 1957 vermerkt: Die Freude über den Erwerb des ersten Tanklöschfahrzeugs ist groß. Die Hoffnung des Vereins, das Tanklöschfahrzeug möge fortan zu einer wesentlichen Verstärkung der gesamten Ostrachtaler Wehren beitragen, bestätigt sich 1958. (Lesen Sie auch: 100 Jahre Bergwacht Hindelang)

"Eine wahre Pionierleistung"

Der Katastropheneinsatz im unteren Hindelanger Ortsteil infolge eines heftigen Wolkenbruchs über dem Gebiet Hirschberg verlangt Mensch und Maschine der Hindelanger Wehr ebenso alles ab, wie der Großbrand eines privaten Anwesens in Tiefenbach. „Anderthalb Jahrhunderte Freiwillige Feuerwehr Bad Hindelang bedeuten für mich: 150 Jahre Idealismus, 150 Jahre Ehrenamt und 150 Jahre freiwilliger Einsatz für die Gemeinschaft. Die Gründung und Organisation 1873 war eine wahre Pionierleistung“, sagt die Bad Hindelanger Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel.

Gegründet am 4. Januar 1873

Am 4. Januar 1873 wird die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hindelang bei einer Einwohner-Versammlung im Gasthaus „Sonne“ beschlossen. 121 aktive Mitglieder beteiligen sich daran - darunter sind „97 Mitglieder aus Hindelang und 24 aus Oberdorf“, wie der Chronist genau vermerkt. (Lesen Sie auch: Jochen Krupinski ist der dienstälteste Hüttenwiert im Allgäu)

Zum ersten Vorstand wird der Gastwirt der „Sonne“, J.A. Baader, ernannt. Der Kaufmann Leopold Eberhart wird sein Kommandant, zu Adjutanten werden der Fabrikant Joh. Baptist Wineberger und der Lehrer Carl Gruber bestimmt.

„Damals wie heute setzte sich die Freiwillige Feuerwehr aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten zusammen. Seit zwei Jahren sind darüber hinaus auch Frauen in das Team integriert. Gerade diese Vielfalt macht unser Vereinsleben und den Zusammenhalt aus“, sagt Bad Hindelangs Feuerwehr-Kommandant, Christoph Wiedmann.

Genaue Aufzeichnungen fehlen, aber dieses Foto der Feuerwehr Bad Hindelang dürfte um die 100 Jahe alt sein. Bild: FFW Bad Hindelang/Archiv

Direkt nach der Gründung 1873 übernimmt die Feuerwehr die zuvor gemeindeeigenen Requisiten – darunter eine alte Druckspritze, einen Spritzenschlitten, einen Reitsattel sowie 22 Feuerkübel aus Leder. Am 28. Juli 1873 rückt die Feuerwehr erstmals zu einem Einsatz aus - Grund ist ein Hochwasser des Steigbaches in Immenstadt. „Die gegenseitige Unterstützung und Nachbarschaftshilfe bei Einsätzen ist bis heute sehr groß. Dass wir die Feuerwehren aus der Region unterstützen und die Kameraden aus anderen Gemeinden uns, wann immer es notwendig ist, das ist eine Selbstverständlichkeit“, sagt Kommandant Wiedmann.

Im 20. Jahrhundert dezimieren zwei Weltkriege und die schwierigen Folgejahre die Zahl der Vereinsmitglieder ebenso wie den Umfang der Vereinskasse, der aufgrund der Inflation laut Chronik „teils völlig entwertet wurde“. Zehn Männer unter Vorstand Ludwig Haug bringen die Freiwillige Feuerwehr Bad Hindelang wieder auf Kurs und mit Veranstaltungen Geld in die Kasse. Dadurch konnte erneut eine schlagkräftige Wehr aufgebaut werden.

Zusammenhalt und Kameradschaft

Zusammenhalt und Kameradschaft helfen der Feuerwehr auch bei schwierigen Einsätzen in der jüngeren Vergangenheit. In Erinnerung bleiben wird das Pfingstwochenende 1999: Extreme Niederschläge treffen zwischen dem 21. und 23. Mai auf bereits bis zum Anschlag gefüllte Bäche und wachsen sich zu einem Hochwasser aus, das es in 500 Jahren zuvor nicht gegeben hatte. Die Feuerwehr Bad Hindelang ist mit mehr als 100 Einsatzkräften fast 40 Stunden ohne Pausen im Einsatz. Eine weitere große Herausforderung folgt sieben Monate später, als das Orkantief „Lothar“ dafür sorgt, dass aus besinnlichen Weihnachten nichts wird.

Das Jubiläum wird bei einem Partyabend am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr, groß gefeiert sowie am Sonntag, 3. September, bei einem Feuerwehrfest. Das startet nach einem Gottesdienst, der um 9 Uhr beginnt.

