150 Jahre Soldaten-Kameradschaft Oberstaufen: „Mahnung und Gedenken wichtiger denn je“

Die Soldaten- und Krieger-Kameradschaft Oberstaufen feiert ihr 150-jähriges Bestehen.

21.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nicht Heldentum von Kriegsheimkehrern, sondern Mahnung vor den Folgen eines Krieges habe schon bald nach der Gründung 1871 die heutige Soldaten- und Krieger-Kameradschaft in Oberstaufen geprägt, stellte dessen Vorsitzender Walter Schädle im Rückblick anlässlich des 150-jährigen Bestehens fest. Und Staufens Bürgermeister Martin Beckel erinnerte daran, dass die Mahnung und das Gedenken an die Kriegsfolgen wichtiger denn je sei – in einer Zeit, in der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten das Weltgeschehen prägen.

Friedenslinde in Oberstaufen gepflanzt

Es waren Heimkehrer aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, die den „Veteranen Ehrenverein“ 1871 gründeten. Die Pflanzung einer Friedenslinde 1875 lasse eine „überaus große Lust auf Heldentum nicht vermuten“, sagte Schädle jetzt beim Jubiläum. Dessen Feier fand im kleinen Rahmen und mit Verspätung statt. Denn im Jubiläumsjahr 2021 ließ die Corona-Pandemie dies nicht zu. Und auch heuer war den 122 Mitgliedern des Vereins nicht so recht nach Feiern. Es sei angesichts der Kriege in der Welt schlicht „unangemessen“, ein großes Fest zu veranstalten, stellte Schädle schon im Vorfeld des Volkstrauertages fest. In dessen Rahmen erfolgte daher nun auch der Rückblick auf die 150-jährige Vereinsgeschichte.

Ehrungen bei der Soldaten-und Krieger-Kameradschaft Oberstaufen (von links): Vorsitzender Walter Schädle ernannte Herbert Reichart und Georg Geissler zu Ehrenmitgliedern und ehrte Klaus Löffler für 40-jährige Mitgliedschaft. Bild: Olaf Winkler

Kriegerdenkmal im Jahr 1878 enthüllt

So erfolgte 1878 die Enthüllung eines Kriegerdenkmals neben dem Gasthaus Löwen. 1887 gab es eine erste Umbenennung – damals in „Veteranen- und Kriegerverein“, um auch gedienten Soldaten die Mitgliedschaft zu ermöglichen. Im gleichen Jahr erfolgte auch die Weihe der Vereinsfahne. Ab 1935 bestimmte das Hitler-Regime weitgehend das Vereinsleben, was im gleichen Jahr zum Austritt von 99 Mitgliedern geführt habe, blickte Schädle zurück 1954 fand die Wiedergründung als Krieger- und Veteranen-Kameradschaft statt und 1957 die Einweihung des heutigen Ehrenmals, das der einheimische Künstler Fidelis Bentele gestaltete. 1967 erhielt der Verein schließlich den heutigen Namen als Soldaten- und Kriegerkameradschaft, so dass auch Wehrdienstleistende beitreten konnten. Zum 100-jährigen Bestehen 1971 erfolgte eine Restaurierung der Vereinsfahne und das 120-jährige Bestehen 1991 feierte die Kameradschaft mit einem Militärkonzert mit dem Heeresmusikkorps 10.

Ehrenmal neben die Kirche in Oberstaufen versetzt

Zwischen zwei Gasthäusern erschien vor wenigen Jahren das Ehrenmal für die gefallenen Soldaten nicht mehr richtig platziert und 2019 fand daher die Umsetzung an den heutigen Standort direkt neben der Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. 2020 musste mangels Standsicherheit die Fällung der Friedenslinde erfolgen. Der Beginn des Ukraine-Krieges war dann im April 2022 Anlass zur Pflanzung der neuen Friedenslinde im Staufen-Park.

Im Jubiläumsjahr sind mit Willi Hertlein und Hans Janus die beiden letzten noch lebendigen Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges verstorben.

