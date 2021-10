150 Jahre Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stein: „Für den Frieden durch Erinnern“

Verein feiert sein 150-jähriges Bestehen. Der Festakt findet am Samstag, 30. Oktober, statt. Ein Blick in die Chronik zeigt den Wandel im Laufe der Geschichte.

26.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Im Jahr 1870 gründeten 23 heimgekehrte Soldaten aus dem Frankreichfeldzug den Kriegerverein Stein. Von der Begeisterung damals wie vor den beiden Weltkriegen ist nichts mehr übrig geblieben. „Die Erfahrungen des ersten und vor allem des Zweiten Weltkriegs haben das Bewusstsein völlig verändert“, sagt Georg Krapf, der heutige Vorsitzende der Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stein. Das große Leid, das durch die Kriege der gesamten Welt zugefügt worden sei, habe vieles geändert. Deshalb steht die Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen des Vereins am Samstag, 30. Oktober, unter dem Motto „Für den Frieden durch Erinnern“.

Nicht nur der Namen hat sich von Krieger- zu Veteranenverein gewandelt. Auch der Vereinszweck ist ein anderer geworden, sagt der Vorsitzende: „Die Aufgabe ist nicht mehr, die Moral der Soldaten zu fördern, sondern die Folgen eines Krieges aufzuzeigen.“ Das Leid, das er über die Menschen bringt, haben die Einwohner von Stein im vergangenen Jahrhundert selbst erlebt. Von 162 Männern, die am Ersten Weltkrieg teilnahmen, kamen 30 nicht wieder. Im Zweiten Weltkrieg wurden 197 Männer eingezogen, 91 starben oder sind vermisst. Dass ihr Tod nicht in Vergessenheit gerät, sei die Verpflichtung des Vereins. Wichtigste Aufgabe sei aber, sagt Krapf, die Lebenden zu mahnen, und „immer und immer wieder das Grauen und die Folgen eines Krieges ins Bewusstsein unserer Wohlstandsgesellschaft zu holen“.

Aus Protest gegen Nazi-Einfluss: 38 Mitglieder traten aus

Ein Blick in die Chronik: Ein Vereinsprotokoll gibt es erst seit 1911. Damals zählte der Verein 62 Mitglieder. Am 1. August 1914 verkündete ein Plakat am Steiner Feuerrequisitenhaus die Mobilmachung. Chronist Kasimir Miller schrieb damals: „Man war von der Hoffnung auf einen baldigen und glücklichen Ausgang beseelt.“ Aber es kam ganz anders, der Feldzug wuchs sich zum gnadenlosen Stellungskrieg aus. Trotzdem wuchs der Veteranenverein Stein nach einer Heimkehrerfeier 1919 von 54 auf 117 Mitglieder an.

Ruhig wurde es dagegen um den Verein nach der Machtübernahme durch die NSDAP. Als ihn die Nazis politisch ausrichten wollten, traten 38 Mitglieder aus dem Verein aus. Ab 1937 gab es auch keine Protokolle mehr über das Vereinsleben, das im Krieg dann völlig erlosch.

Ehrenmal im Jahr 1955 eingeweiht

1950 wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Roth der Veteranenverein Stein neu gegründet. Die Verpflichtung an das Gedenken der Gefallenen und Vermissten blieb bestehen und wird seitdem am Veteranentag mit Gottesdienst und Kranzniederlegung durchgeführt. 1955 wurde zudem das Ehrenmal eingeweiht. Seit 1964 werden Vereinsausflüge in viele europäische Länder durchgeführt. Dabei besuchen die Steiner Soldatenfriedhöfe und legen Kränze zu Ehren aller Gefallenen nieder. 1965 öffnete sich der Verein für die Angehörigen der Bundeswehr und trägt seitdem den Namen „Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stein“. Die ersten weiblichen Mitglieder traten 1987 ein. Zum 125-jährigen Jubiläum 1995 hatte die Kameradschaft ihre höchste Mitgliederzahl mit 125 Veteranen und Bundeswehrreservisten.

Fahne in einem großen finanziellen Kraftakt renoviert

Die aus der Zeit der Gründung um 1870/1871 bestehende und zuletzt 1966 instandgesetzte Fahne wurde 2010 in einem großen finanziellen Kraftakt renoviert und in einem Gedenkgottesdienst nachgeweiht. Das 2020 anstehende Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen des Vereins, der derzeit 93 Mitglieder hat, musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das wird jetzt am 30. Oktober nachgefeiert.

Das Festprogramm

Jubiläumsfest Samstag, 30. Oktober:

8.30 Uhr: Treffpunkt am Heimkehrerkreuz

8.35 Uhr: Kirchenzug mit Musikkapelle Stein, Fahnenabordnungen und Steiner Bürgern

8.45 Uhr: Gottesdienst mit Segnung der Erinnerungsbänder und Übergabe an die Fahnenträger

9.45 Uhr: Ehrenakt am Kriegerdenkmal mit Ansprachen von Bürgermeisters Nico Sentner und Vorsitzenden Georg Krapf, Kranzniederlegung und Salut

10.15 Uhr: Festzug zur„Krone“

11 Uhr: Festakt mit Festreden,

Vortrag Bundestagsabgeordneter Stephan Thomae, Ehrungen

13 Uhr: Mittagessen, gemütliches Beisammensein. Es spielen die Musikkapelle Stein, das Veteranen-Trio und die Hausmusik Schafroth.

