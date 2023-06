180 Ministranten treffen sich in Oberstdorf

Die Veranstaltung des Dekanats Sonthofen stand unter dem Motto „Oh mein Gott“. Worum es inhaltlich ging und welche Gruppe am Ende die meisten Punkte sammelte.

20.06.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Blau war die vorherrschende T-Shirt-Farbe am Samstagvormittag im Oberstdorfer Fuggerpark. 180 Ministrantinnen und Ministranten sowie 90 Begleitpersonen und Helfer absolvierten anlässlich des Ministrantentages des Dekanats Sonthofen unter dem Motto „Oh mein Gott“ abwechslungsreiche Aufgaben, bewiesen sich bei Ratespielen und bei der Schnitzeljagd in der Katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Nachmittags zogen sie in einem langen Zug in ihren Gewändern zum Abschlussgottesdienst ein. Am Ende hatte die Gruppe Hörnerdörfer II die meisten Punkte gesammelt, auf dem zweiten Platz landete das Team Oberstdorf I und den dritten Rang nahmen die Minis Immenstadt I ein.

21 Teams aus zahlreichen Gemeinden dabei

„Es haben sich mehr Ministranten angemeldet als vor Corona“, erklärte Andrea Wild von der Katholischen Jugendstelle Kempten. Im Team mit Jugendreferentin Monika Hiller, der Referentin für Jugendkirche Michaela Hertl, FSJlerin Magdalena Laarmann und Jugendpfarrer Johannes Prestele hatte sie den Tag vorbereitet. Vor Ort war eine große Schar Helfer rund um das Pastoralteam mit Pfarrer Maurus B. Mayer im Einsatz, um den Minis ein spannendes Angebot zu machen. „Der Ministrantentag soll immer auch ein Dankeschön an die Mädchen und Jungen für ihren Dienst sein“, sagte der Jugendpfarrer. Begleitet wurden die 21 Teams aus insgesamt sieben Pfarrgemeinschaften (PG) und zwei Pfarreien von ihren Oberministranten, Helferinnen, Gemeinde- und Pastoralreferentinnen sowie von einigen Pfarrern wie dem Oberstdorfer „Gastgeber“ Maurus Mayer, Dekan Karl-Bert Matthias (PG Oberstaufen), Helmut Epp (PG Immenstadt), Pater Shijo und Pater Joe (PG Hörnerdörfer) sowie Florian Rapp (PG Grünten).

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen verewigten sich auf dem großen Banner des Ministrantentages. Bild: Sabine Verspohl-Nitsche

Ratespiele, Schubkarrenschieben und Religionsquiz

Jugendpfarrer Johannes Prestele erklärte bei der Begrüßung das Motto „Oh mein Gott“. „Das sagen wir in ganz verschiedenen Situationen in unserem Leben“, sagte Prestele. An den zwölf verschiedenen Stationen wurde dieser Ausspruch unterschiedlich beleuchtet und mit Aufgaben verbunden. Schwierig wurde es für viele beim Schubkarrenschieben mit verbundenen Augen durch einen Parcours, bei dem die Mitspieler in der Karre die Anweisungen gaben. Mancher Holzpflock wurde hier umgefahren und sorgte für Heiterkeit bei den Beobachtern. „Hopp, hopp, hopp, Helene! Das schaffst du“, feuerte etwa Gemeindereferentin Julia Dorille eines der Mädchen an. Wissen war beispielsweise beim Liederraten und Zuordnen der jeweiligen Gotteslob-Nummern ebenso gefragt, wie beim Religionsquiz und bei der Rallye in der Kirche. „In welcher Sprache wird hier das Vaterunser gebetet?“ mussten die Minis herausfinden. „Indonesisch, Niederländisch und Koreanisch“ waren die nicht leicht zu erratenden Antworten.

Gemeinsames Bastel und Spielen

„Ich finde es cool, dass es so viele Angebote gibt“, freute sich die 13-jährige Bernadette aus der PG Bad Hindelang. Der Kontakt zu anderen Gruppen wurde beim Mittagessen und beim Basteln und Spielen am Nachmittag noch verstärkt. Denn hier konnten die Minis beispielsweise Gebetswürfel und Weihrauchfässchen herstellen. Am Ende waren alle glücklich, zufrieden und müde von den vielen Erlebnissen und neuen Eindrücken auf dem Ministrantentag in Oberstdorf.