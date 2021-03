In der Pandemie waren viele Menschen im Allgäu unterwegs - und gerieten dabei auch in Not. Warum das Jahr für die Hintersteiner Bergwacht anspruchsvoll war.

30.03.2021 | Stand: 22:31 Uhr

Von einem „verrückten Bergwachjahr“ mit insgesamt 70 teils „spektakulären, aufwändigen und gefährlichen Einsätzen“ sprach Bereitschaftsleiter Raphael Müller bei der Jahresversammlung der Hintersteiner Bergwacht. Müller sagte: Nach dem Lockdown vom März „gab es einen nie da gewesener Ansturm von Wanderern um Pfingsten“. Der Hintersteiner Bergwachtmann erwähnte auch einen „relativ ruhigen Sommer“ und einen „außergewöhnlich einsatzreichen Herbst und Frühwinter“ in seinem Rückblick.