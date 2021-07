In Sonthofen haben zwei Frauen Anzeigen gegen einen 21-Jährigen erstattet. Dieser habe sie fast überfahren.

29.07.2021 | Stand: 13:14 Uhr

Nach den Angaben der Frauen war dieser in der Oststraße so nah an ihnen vorbeigefahren, dass beide auf die Seite springen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen Nötigung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Sonthofen und Umgebung finden Sie hier.