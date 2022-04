22-Jähriger verschickt Kinderporno und Hitler-Video per Whatsapp

Ein Oberallgäuer steht vor Gericht, weil er Videos mit verbotenen Inhalten versendet hat. Das Verfahren wird eingestellt. Er muss zwei Aufsätze schreiben.

04.04.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Nach 20 Minuten ist alles vorbei. Der Angeklagte verlässt den Gerichtssaal wieder. Jedoch mit einer Hausaufgabe im Gepäck. Der 22-jährige Oberallgäuer muss zwei vierseitige Aufsätze schreiben, in denen er sich kritisch mit dem Dritten Reich und Kinderpornografie auseinandersetzt. Denn angeklagt war er für das Versenden von Videos mit entsprechenden Inhalten in Gruppen auf dem Nachrichtendienst Whatsapp. Das Verfahren am Amtsgericht Sonthofen stellt Richterin Brigitte Gramatte-Dresse gegen Auflage ein.

Er habe gar nicht gewusst, dass die Inhalte verboten seien, sagt der Angeklagte vor dem Prozess im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Fall liegt schon zweieinhalb Jahre zurück. Im Prozess gibt der 22-Jährige die Tat zu. „Das hat sich in der Gruppe so aufgeschaukelt“, sagt er. „Hinterher ist man immer schlauer.“ Inzwischen habe sich die Gruppe aufgelöst.

Diese Videos verschickte der 22-Jährige

Konkret geht es um zwei Videos. Nach Aussage eines Polizisten sei das erste Video ein Zusammenschnitt verschiedener Szenen, in denen Adolf Hitler mit „freundlicher Mimik“ zu sehen sei – musikalisch unterlegt laut Staatsanwaltschaft mit dem Lied "Applaus, Applaus" der Band Sportfreunde Stiller. In der Kombination zeigt das Video dem Polizisten zufolge Zustimmung für den Diktator. In dem zweiten Video wird laut dem Beamten ein etwa sechs- bis achtjähriger Junge von zwei Menschen gehalten. Diese imitieren ein Gitarrenspiel am nackten Penis des Kindes.

„Was Sie geschickt haben ist harmlos im Hinblick auf das, was es sonst so gibt“, sagt Richterin Gramatte-Dresse. Die Tat beschreibt sie als „jugendtypisch“. Das Verfahren stellt die Richterin ein und trägt dem Angeklagten aber die zwei Aufsätze auf. Abgabefrist in vier Wochen.

Fälle von Kinderpornografie im Oberallgäu häufen sich

Immer wieder werden im Oberallgäu auf Whatsapp, Snapchat oder Instagram verbotene Bilder und Videos geteilt, darunter Kinderpornografie, Gewalt verherrlichende oder antisemitische Aufnahmen. So gehe zum Beispiel der Anstieg der Sexualstraftaten im Landkreis laut Polizeisprecher Dominic Geißler vor allem auf den unbedachten Umgang von Jugendlichen und Heranwachsenden mit ihrem Handy zurück. Den meisten sei gar nicht bewusst, dass sie eine Straftat begehen. Wenn kinderpornografische oder auch antisemitische Bilder und Videos in Gruppen geteilt werden, landen sie durch die automatische Download-Funktion oft direkt auf den Handys. Die Polizei rät, das Material sofort zu löschen.

