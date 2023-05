220 Starter beim Comeback: So lief der Gebirgstäler Halbmarathon in Oberstdorf

Der Oberstdorfer Gebirgstäler Halbmarathon feiert ein starkes Comeback, Mitorganisator Axel Reusch eine „doppelte Premiere“. Lokalmatadore dominieren.

08.05.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Für das Traditions-Event war es ein starkes Comeback, für Axel Reusch eine gelungene Premiere. Mit 218 Startern freute sich der Burgberger Triathlet über eine achtbare Resonanz bei der Wiederauflage des Oberstdorfer Gebirgstäler Halbmarathons. „Die Zahlen sind sogar viel besser, als ich einige Tage vor dem Start erwartet hätte – für die Premiere bin ich hochzufrieden“, sagte Reusch, der erstmals den ausrichtenden TSV Oberstdorf gemeinsam mit den Sportstätten unterstützte.

„Es war keine komplett neue Veranstaltung. Aber wir hatten viele neue Elemente und viele Dinge, die man so noch nie probiert hat. Man gibt sich fürs erste Mal besonders viel Mühe und hofft, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Es ist dank aller Beteiligten alles super gelaufen.“

Sieger Zweigart: "Das Event ist super organisiert"

Das sahen auch die Platzhirsche vom Sonthofer Allgäu Outlet Raceteam so, die auf der Halbmarathonstrecke nach 21 Kilometern und 400 Höhenmetern mit Michael Zweigart und Johannes Wachter einen fulminanten Doppelsieg feierten (siehe Ergebnisse). „Es ist schön, dass Axel die Veranstaltung wieder aufleben lässt, der Lauf muss weiterleben. Das Event ist super organisiert und zeitlich liegt es in einer sehr schönen Jahreszeit“, sagte der 27-jährige Zweigart. „Auch die Strecke hat es mit einem relativ welligen Profil in sich. Und der Lauf ist landschaftlich sehr schön, wenn unten alles blüht und oben der Schnee in den Bergen liegt. Also, alles top.“

Viel Zeit, um diesen Ausblick zu genießen, hatten die 43 Athletinnen und Athleten bei der neuen Rollerbahn-Challenge vermutlich nicht. Denn die Premiere führte das Feld über anspruchsvolle 5,7 Kilometer und 200 Höhenmeter – für emotionale Entlastung dürfte höchstens die Stadionatmosphäre im Nordic Zentrum gesorgt haben. „Das Niveau war auch bei der Challenge super – gerade, bei dieser knackigen Strecke“, sagte Reusch. „Das Rennen ist sehr gut angekommen und war unheimlich spektakulär anzusehen.“

Axel Reusch: "Jeder weiß, was er zu tun hat"

Unterm Strich sei er vor allen Dingen mit der Zusammenarbeit mit dem TSV Oberstdorf und den Sportstätten um Leiter Hans-Peter Jokschat zufrieden, betont Reusch: „Es ist reibungslos gelaufen. Jeder weiß, was er zu tun hat – nur so kann eine so tolle Veranstaltung auch weiter funktionieren“, sagt Reusch. „Man spürt, wie die Leute sich freuen, dass es den Wettbewerb wieder gibt. Das macht es leichter für mich.“ Darauf will der Burgberger aufbauen, wenn ich acht Wochen schon die nächste Premiere stattfindet: Am 2. Juli steigt das nächste Traditions-Event, der Nebelhornberglauf.

Die Top-Ten-Platzierungen Gebirgstäler Halbmarathon

Damen1. Anna Jansen (LG90 Eberberg Grafing/1:35:25 Stunde), 2. Alexandra Altmann (Allgäu Outlet Raceteam/1:36:41), 3. Anna Geiger ( Oberstdorf/1:38:13), 4. Johanna Schönau (Buchloe/1:43:48), 5. Nina Veller (Wangen/1:44:20), 6. Franziska Geiger (TSV Oberstdorf/1:45:49), 7. Felizitas Figel (Ofterschwang/ 1:48:01), 8. Sibylle Brückelmayr (Lauftreff Marktoberdorf/1:48:12), 9. Heike Dragon (Hirschegg/1:49:49), 10. Gaby Schertler (TV Immenstadt/1:54:58)

Halbmarathon (Herren) 1. Michael Zweigart (Allgäu Outlet Raceteam/1:20:07 Stunde), 2. Johannes Wachter (Allgäu Outlet Raceteam/1:21:44), 3. Markus Köcheler (SC Oberstdorf/1:22:30), 4. Jakob Milz (SV Oberreute/1:23:40), 5. Moses Schaaf (Sonthofen/1:23:43), 6. Stefan Lämmle (TSV Wiggensbach/1:24:20), 7. Alexander Stoll (SV Oberreute/1:26:05), 8. Robert Vogel (Kempten/1:31:12), 9. Tom Weikert (VFL Kaufering/1:31:28), 10. Jonas Weiss (TSV Petersthal/1:31:34)

Top Fünf der Rollerbahn Laufchallenge

Damen 1. Christiane Wurm (SC Hagen-Wildenwiese/25:15 Minuten), 2. Tanja Löwenhagen (Allgäu Outlet Raceteam/25:30), 3. Jasmin Hafenmayr (Rosa’s Würstlestand/26:01), 4. Karola Rennhack (Allgäu Outlet Raceteam/26:16), 5. Katharina Körner (SSV Wildpoldsried)

Herren 1. Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam/20:42 Minuten), 2. Matthias Reichert (Allgäu Outlet Raceteam/22.02), 3. Maxi Hafenmayr (Rosa’s Würstlestand/22.25), 4. Benedikt Abel (SV Oberreute/23:03), 5. Simon Hatt (Allgäu Outlet Raceteam/23:24).