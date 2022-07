26 neue Komfort-Betten für die Klinik Immenstadt

In Immenstadt steht ein Anbau für 13,5 Millionen Euro: Darin gibt es mehr Komfort für die Patienten und zwölf Isolationszimmer – geplant schon vor Corona.

16.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit Jahren ist am Krankenhaus Immenstadt irgendwo eine Baustelle. Ob innen oder außen, Bauarbeiter und Handwerker gehörten schon fast zum Personal. „Böse Zungen behaupten, dass der Klinikverbund eigentlich eine Baufirma wäre und nur eine Abteilung davon würde sich mit der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beschäftigen“, scherzte Geschäftsführer Markus Treffler am Freitag. Treffler, die Klinikmitarbeiter und viele Ehrengäste weihten den Anbau mit 26 neuen Betten ein. Die Erweiterung ist in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes: Sie bietet den Patienten weit mehr Komfort und sie verfügt über zwölf Isolationszimmer.

