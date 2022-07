Drei Mehrfamilienhäuser sollen im Ortsteil Weiler entstehen. Das Konzept hat der neue Eigentümer gemeinsam mit der Gemeinde entwickelt.

13.07.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Fischen Insgesamt 28 neue Wohnungen könnten in drei neuen Wohnhäusern in Fischen-Weiler entstehen. Die Pläne für das Millionenprojekt wurden jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Realisieren will das Vorhaben die „K&K Wohnbau GmbH“ mit Sitz in Sonthofen, auf der Fläche des früheren Gasthofs Auerhof errichten, die sie im Frühjahr 2021 erworben hatte. Dazu wurde im Mai 2021 eine Bauvoranfrage eingereicht, die ein Einzelhaus, sieben Doppelhäuser und ein Reihenhaus vorsah.

