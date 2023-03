30 Jahre Töpferei im Hörmannhaus in Immenstadt

In dem 266 Jahre alten Gebäude stellen Christine Velte und Bernd Preuss Tassen, Teller, Schalen und Skulpturen her. Wie es sich in einem Denkmal lebt.

19.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit 30 Jahren betreibt das Ehepaar Christine Velte und Bernd Preuss seine Töpferei im Hörmannhaus in Immenstadt. Viele Besucher schätzen seit drei Jahrzehnten den Rundgang durch das 266 Jahre alte denkmalgeschützte Gebäude. Wie ist es, in einem Denkmal zu arbeiten und zu leben? „Zu jeder Zeit eine Freude, durch die historischen Räume zu gehen und dabei die eigenen ausgestellten Töpferwaren und Skulpturen zu betrachten“, sagt Velte.

