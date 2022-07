32 Medaillenränge für den TV Immenstadt

Insgesamt elf Mal Gold, elf Mal Silber und zehn Mal Bronze holen sich die Schwimmer des TVI beim 17. internationalen Sprintercup in Kirchheim unter Teck.

Beim 17. internationalen Sprintercup in Kirchheim unter Teck hat die Schwimmabteilung des TV Immenstadt insgesamt 32 Medaillen geholt, darunter elf Goldmedaillen.

Da es in Schwaben in diesem Sommer zur Vorbereitung auf die schwäbischen und bayerischen Jahrgangsmeisterschaften keinen Schwimmwettkampf gibt, schauten sich die Übungsleiter des TV Immenstadt nach Möglichkeiten im benachbarten Baden-Württemberg um. Daraufhin startete ein zehnköpfiges TVI-Team beim 17. internationalen Sprintercup in Kirchheim unter Teck. Der Wettkampf war mit 440 Schwimmern, die 2222 Einzel- und 42 Staffelstarts absolvierten, so stark besetzt, dass die Anfangszeiten vorverlegt und die Mittagspause gekürzt werden mussten.

Elf Goldmedaillen für Schwimmer des TV Immenstadt

Erneut stellten die Immenstädter ihr Können unter Beweis und verwandelten ihre fünfzig Einsätze in 32 Medaillenränge: elf Gold-, elf Silber- und zehn Bronzemedaillen. Erfolgreichster TVI-Schwimmer war der elfjährige Aljoscha Schmidtke, der seine vier Starts alle in Gold verwandelte. Bei seinem ersten Wettkampf im Freibad und auf der 50-Meter-Bahn hatte er keine Probleme mit der ungewohnten Bahnlänge und der Sonneneinstrahlung und zeigte souveräne Leistungen über 100 und 200 Meter Rücken sowie 200 und 400 Meter Freistil.

Fünfmal am Start war Ella Seidl. Sie schwamm über 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil jeweils als Jüngste im schnellsten Lauf. Insgesamt erkämpfte sie sich dreimal Gold und zweimal Silber. Ebenfalls dreimal siegte Simon Joas bei den Herren der Jahrgänge 2003 und älter über 200 und 400 Meter Freistil sowie 200 Meter Lagen. Über 50 und 100 Meter Brust sicherte er sich zudem Bronze.

Die elfte Goldmedaille für das TVI-Team erschwamm Lisanne Hoffmann. Sie zeigte über 200 Meter Rücken in 2:50,52 Minuten eine hervorragende persönliche Bestleistung, die sie mit Gold im Jahrgang 2009 krönte. Zudem holte sie sich eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Jakob Schneider schwamm ebenfalls im Jahrgang 2009 über 100 Meter Rücken und 400 Meter Freistil zu Silber und über je 200 Meter Rücken, Freistil und Lagen zu Bronze. Bei seinen vier Einsätzen schaffte es auch Wanja Schmidtke auf Stockerl, der neben seinem Zwillingsbruder Aljoscha als Zweiter über 200 Meter Rücken und als jeweils Dritter über 100 Meter Rücken und 400 Meter Freistil auf dem Siegerpodest stand. Über 200 Meter Lagen erschwamm er zudem eine Silbermedaille.

Rundum gelungene Veranstaltung

Maximilian Schnalzger erkämpfte sich über 200 Meter Rücken und 100 Meter Brust im Jahrgang 2008 jeweils Silber. Vanessa Hoffmann schwamm über 100 Meter Brust zu Silber und über 100 Meter Rücken zu Bronze. Eine Silbermedaille über 200 Meter Rücken verdiente sich außerdem Amelie Drost-Perner. Das herausragende Mannschaftsresultat rundete André Goetz mit zwei fünften Plätzen über 50 und 100 Meter Brust ab. Über 4 mal 50 Meter Freistil sprintete die TVI-Staffel auf Rang fünf.

