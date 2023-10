Traumjob Erzieherin: Diese Oberallgäuerin arbeitet seit 35 Jahren in der gleichen Kita

Judith Hartmann arbeitet seit 35 Jahren als Erzieherin in Blaichach. Im Interview erklärt sie, was sie an ihrem Job liebt - und worüber sie sich dennoch ärgert

Judith Hartmann ist eine Frau mit vielen Jobangeboten. Sogar auf privaten Partys werde sie deswegen angesprochen, wenn die Leute erfahren, dass sie Erzieherin ist, schildert die 54-Jährige. Doch sie bleibt ihrer Kindertagesstätte St. Martin in Blaichach treu, wo sie schon als Kind ihren Berufswunsch fasste seit 35 Jahren arbeitet. Wir sprachen mit ihr, was am Beruf der Erzieherin so toll ist.

Warum wollen Sie andere Menschen für diesen Beruf motivieren?

Hartmann: Weil es ein wunderschöner Beruf ist, der einem, wenn man dazu berufen ist, so wahnsinnig viel gibt. Er fordert zwar auch viel und momentan sind die Rahmenbedingungen nicht so ideal, weil es in allen Einrichtungen einen starken Personalmangel gibt. Aber der Beruf der Erzieherin ist sehr sinngebend, weil man Menschen begleiten kann. Man sieht die Entwicklungsschritte, die sie machen und wenn die Kinder in die Schule kommen und sich leicht lösen, sieht man: Alles richtig gemacht.

Sie sprechen von einer „Berufung“.

Hartmann: Man hört das oft auch von Krankenschwestern oder Altenpflegern. Das sind soziale Berufe, die zwar viel von Einem fordern, die Einem aber, wenn man den Sinn und die Freude in diesen Berufen entdeckt, viel geben.

Ist es nicht anstrengend, so viele Jahre mit kleinen Kindern zu arbeiten?

Hartmann: Dieser Job hält jung. Man ist immer mit den Kindern in Kontakt, hüpft mit ihnen herum und erlebt ihre Fröhlichkeit. Dreijährige haben so eine Natürlichkeit in sich und freuen sich über alles. Das ist einfach ansteckend. Der Beruf ist sehr bereichernd. Man hat selbst mehr Lebensfreunde und wird durch die Kinder immer wieder aufgebaut, selbst wenn man privat einen Durchhänger hat. Und wenn man bestimmte Vorlieben hat – also wenn man mit den Kindern gerne singt, oder wie ich gerne Märchen erzählt, kann man das als Erzieherin voll ausleben.

Was belastet Sie in Ihrem Job?

Hartmann: Stark fordernd ist die Eingewöhnungszeit, wenn die Kinder sich von den Eltern trennen müssen und weinen. Dann muss man den Kindern Sicherheit und Stärke geben. Das zehrt schon an Einem. Da muss man immer präsent sein. Die Kinder fragen, wohin man geht, sobald man den Raum verlässt. Mir ist schon passiert, dass mich unter der Kloabtrennung zwei Augen suchend anschauten. Das Kind sagte: Da bin ich wieder. Das kennen Mütter ja auch.

Durchaus. Mamas mit so kleinen Kindern gehen nie allein zur Toilette.

Hartmann: (lacht) Aber wir haben doch das Bedürfnis nach etwas Privatsphäre.

Haben sich die Kinder in den vergangenen 35 Jahren verändert?

Hartmann: Die Welt ist ängstlicher geworden. Früher durften größere Kinder allein vom Kindergarten nach Hause laufen. Das würde heutzutage niemand mehr machen.

Aber Eltern dürfen Kinder ja gar nicht mehr heimgehen lassen. Nicht einmal älteren Geschwisternist ist gestattet, sie abzuholen.

Hartmann: Das stimmt, sie müssen zwölf Jahre alt sein. Die Welt hat sich einfach verändert. Es sind mehr Autos da, durch die Medien bekommt man stärker mit, was alles passiert. Wir dürfen Vieles nicht mehr. Nicht einmal einen Bienenstachel entfernen. Da müssen die Eltern kommen und wir haben so lange ein weinendes Kind da sitzen, bis sie eintreffen.

Aber ein Bienenstachel pumpt doch so lange Gift in den Körper, wie er in der Haut steckt. Jeder Imker sagt: Sofort raus damit!

Hartmann: Das dürfen wir nicht mehr machen. Es geht angeblich über unsere Kompetenz hinaus und gilt als medizinischer Eingriff. Wenn da irgendwas passiert, sind wir haftbar.

Wie hält man solche Bestimmungen aus, die gegen den gesunden Menschenverstand gehen?

Hartmann: Da muss man eine halbe Stunde ein schreiendes Kind trösten. Früher hat man den Stachel einfach rausgezogen, die anderen Kinder losgeschickt, um Spitzwegerich zu holen und zu verreiben – und die Eltern freuten sich, weil die Einstichstelle nicht anschwoll. Die Bestimmungen haben deutlich zugenommen. Wenn irgendwann einmal etwas vorgefallen ist, wird das für alle rechtlich reglementiert.

Viele kritisieren die Bürokratie...

Hartmann: Spaziergänge gehen noch, aber wenn man einen Ausflug plant, muss man zwei Seiten Vorschriften einhalten. Man muss den Weg vorher abgehen, alle Telefonnummern parat haben und einen Notfall-Treffpunkt mit den Eltern vereinbaren. Das ist ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand. Deswegen gibt es kaum noch Ausflüge, auch wenn wir sie gerne anbieten würden. Das Sicherste ist wirklich, im Kindergarten zu bleiben.

Das ist ärgerlich, wenn man weiß, was man mit den Kindern alles unternehmen könnte und spricht nicht wirklich für den Job.

Hartmann: Die Vorschriften haben zugenommen. Aber der Beruf gibt einem nach wie vor viel, weil man mit den Kindern viel Freude hat und er sehr sinngebend ist. Es ist auch schön, dass wir das ganze Jahr mit den Kindern rausgehen können.

Viele würden gerne Erzieher werden, aber es heiß immer, dass man so wenig verdient. Wissen Sie noch, was Sie in Ihrem ersten Berufsjahr bekamen?

Hartmann: Das waren damals vor 35 Jahren 1500 D-Mark. Wie viel man verdient, hängt davon ab, wie lange man in dem Job arbeitet und in welcher Tarifgruppe man ist. Ich kann von meinem Verdienst gut leben, aber ich bin ein genügsamer Mensch. Andere sagen, es reicht ihnen nicht. Wenn man das mit einer Grundschullehrerin vergleicht, gibt es eine riesen Diskrepanz. Wir haben auch eine lange Ausbildung und brauchen viel Hintergrundwissen in Pädagogik und Psychologie. Ich kriege immer wieder mit, dass Quereinsteiger die Ausbildung abbrechen, weil sie sagen, sie sei zu schwierig. Aber wir bauchen die komplexe Ausbildung , weil unsere Arbeit anspruchsvoll ist.

Und man hat ständig mit den Eltern zu tun. Sind die Mütter und Väter unsicherer als früher?

Hartmann: Die Eltern sind viel zu belesen. Das Bauchgefühl geht langsam verloren. Jeder hat Angst, etwas falsch zu machen. Es ist eine große Aufgabe geworden, das Selbstbewusstsein der Eltern zu stärken, ihnen zu bestätigen, dass sie alles richtig machen. Sie dürfen sich auch mal entspannen und müssen nicht immer nach links und rechts gucken und schauen: Wie machen es die anderen?, sondern den eigenen Weg gehen.

Dann gibt es auch noch kleine Kinder, die zwicken, hauen oder beißen und denen man kaum Herr wird. Vermiesen die nicht den Job?

Hartmann: Die hat es schon immer gegeben, die wird es immer geben und die gehören zu unserem Beruf dazu. Deswegen ist die Ausbildung auch so wichtig: Da bekommt man für solche Fälle Einiges an die Hand und weiß, an welche Stellen man sich wenden muss. Wenn man bei solchen Kindern dann Erfolg hat und sieht, wie sie einen guten Weg einschlagen: Das ist wirklich ganz toll.

Interview: Sibylle Mettler

