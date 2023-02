35 Krippenplätze zu wenig in Blaichach

Im Ort fehle sowohl Räumlichkeiten als auch Kita-Fachkräfte, um alle Wünsche der Eltern erfüllen zu können. Die Gemeinde hat Aufnahmerichtlinien erlassen.

28.02.2023 | Stand: 11:01 Uhr

Eltern haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kitaplatz für ihr Kind. Aber in vielen Kindertagesstätten fehlen Fachkräfte. Deshalb können mancherorts weniger Mädchen und Buben betreut werden, als vorgesehen. In der kirchlichen Kita St. Martin in Blaichach sind es derzeit 70, maximal möglich wären aber 93. Darüber hinaus fehlt oftmals auch der Platz: Weil die gemeindliche Kita St. Magnus aus allen Nähten platzt, gibt es Notgruppen in Seifriedsberg und in der Schule. Dazu kommt, dass im Januar in Blaichach 54 Eltern ihr Kind neu für die Krippe ab September angemeldet haben. Es sind aber nur 19 Plätze frei. Die Gemeinde reagiert mit einer „Richtlinie zur Aufnahme von Kindern in die Kita“.

