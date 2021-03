35 000 Covid-19-Schnelltests für Schulen

Landratsamt verteilt mit Hilfe des Technischen Hilfswerks auch FFP2-Masken und medinischen Mund-Nasenschutz. Was weiterhin geplant ist.

14.03.2021 | Stand: 11:29 Uhr

Das Landratsamt hat am Wochenende 35 000 Testkits – mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks Sonthofen – an die Oberallgäuer Schulen verteilt. Dazu kommen 20 000 FFP2-Masken sowie 120 000 sogenannte „OP-Masken“. Das Material sei sehr kurzfristig am Freitag vom Freistaat geliefert worden, informiert das Landratsamt Oberallgäu in einer Pressemitteilung.

Bei den ausgelieferten Tests handelt es sich um Antigen-Schnelltests, die auch durch Laien angewendet werden können. Dabei wird der notwendige Abstrich im vorderen Nasenbereich abgenommen. Dieses Verfahren ist weitaus einfacher anzuwenden, als etwa Abstriche im Rachen- beziehungsweise im tieferen Nasenbereich. „Wir arbeiten daran, dass wir kurzfristig weitere Testkits beschaffen können, damit die Rückkehr zum Schulbetrieb bestmöglich auch durch Testungen begleitet werden kann“, sagt Landrätin Indra Baier-Müller.

Bald auch Tests auch für Kitas

In den kommenden Tagen sollen auch Kindertageseinrichtungen mit Tests und weiterem Schutzmaterial beliefert werden. „Das regelmäßige Testen ist laut Experten – neben der Einhaltung der bereits etablierten Schutz- und Hygienekonzepte – ein wesentlicher Bestandteil hin zu weiteren Öffnungsperspektiven“, sagt Baier-Müller.