400 Kids, 186 Tore: So stemmte der TSV Blaichach den Sommer-Cup bei 34 Grad

Der TSV Blaichach stemmt beim „Alpenwasser-Cup“ das Mammut-Programm mit fünf Turnieren an einem Tag. Dabei kämpft der Ausrichter mit extremen Bedingungen.

18.07.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Die Temperaturen waren fordernd, der Fußball ansehnlich. Beim „Allgäuer Alpenwasser-Sommer-Cup“ begrüßte der TSV Blaichach über 400 Kinder im Illersportpark. Die ausrichtende Fußballabteilung des TSV organisierte an einem Tag in fünf Turnieren 83 Nachwuchs-Spiele. Insgesamt fielen 176 Tore auf dem Rasen – und nebenan im Wasserpark fanden die Kids Spaß und Abkühlung.

Enge Spielfolgen auf zwei Feldern

Für die Veranstalter vom TSV geht es bei dem traditionellen „Sommer-Cup“ vordergründig um den Spaß am Sport, der im jungen Fußballeralter im Vordergrund stehen soll. Charakteristisch für das Sommerturnier sind die engen Spielfolgen: Auf zwei Spielfeldern wurde gleichzeitig gespielt – so bekamen die Buben und Mädchen in kurzer Zeit viel Spielzeit.

Wer in den kurzen Pausen Zeit zum Durchschnaufen hatte, dem wurde mit der Geschwindigkeitsmessanlage, dem Wasserpark oder dem Popcorn- und Pommes-Stand genug Abwechslung zum Wettkampf geboten. Ein 60-köpfiges Helferteam sorgte für einen reibungslosen Turnierablauf für den Nachwuchs, für gutes Essen und kühle Getränke. Für alle Spieler gab es Medaillen, und die Gutscheine für Eintritte in das Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz dürften für Freude beim nächsten Teamausflug sorgen.

F-Junioren locken viele Zuschauer, Bambini begeistern

Der erste Anstoß beim Sommercup erfolgte um 9 Uhr, der letzte um 20.15 Uhr – die Bälle rollten im Illersportpark also gut elf Stunden lang. Ein Klassiker sind seit vielen Jahren die Spiele der F2-Junioren zum Auftakt des Turniertags: Viele Eltern des jüngeren F-Jugend-Jahrgangs begleiteten ihre Kinder und sorgten am Spielfeldrand für jede Menge Stimmung. Die „Nachbarn“ von der DJK Seifriedsberg gewannen in dieser Altersklasse vor dem TSV Betzigau.

Enge Spiele und zahlreiche Eltern und Großeltern an der Linie gab es auch bei den Jüngsten: Die Bambini hatten viele Spieler in ihren Reihen, die bereits etliche technische Finessen draufhatten, aber auch schon die eine oder andere „Showeinlage“. Die Gäste vom TSV Kottern hatten letztlich die Nase vor dem TV Hindelang. Bei der F1-Jugend gab es teils Spiele auf hervorragendem Niveau – mit dem besten Ende für den Nachwuchs des 1. FC Sonthofen.

Den Abschluss bildeten das E1- und E2-Turnier. Die Wettkämpfe, bei denen der FC Immenstadt in beiden Altersklassen triumphierte, wurden parallel ausgetragen und bildeten für die Kicker den Abschluss der Spiele auf dem Kleinfeld. Denn in der kommenden Saison werden die Spiele der D-Junioren auf dem „großen“ Kompaktfeld ausgetragen.