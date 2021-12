43 neue Wohnungen für Klinik-Mitarbeiter in Immenstadt

Neues Mitarbeiterhaus in Immenstadt gebaut. Die Appartements können ab Dezember bezogen werden. Sie sind auf die Befürfnisse der Angestellten zugeschnitten.

Ein neues Mitarbeiterhaus mit 43 Wohnungen ist an der Klinik Immenstadt entstanden. Seit dem 1. Dezember können dort Angestellte des Klinikverbunds Allgäu ein kleines Appartement beziehen. Das neue dreigeschossige Gebäude wurde vom Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) des Landkreises erbaut und vom Klinikverbund angemietet. Die „Villa Nagelfluh“ liegt unweit des Gesundheitszentrums Immenstadt (GZI) am Hochrainebach nahe den Mitarbeiter-Parkplätzen und der Klinik Immenstadt. Bis zu 43 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen hier laut einer Pressemitteilung des Klinikverbunds ein neues Zuhause finden.

Zielgruppe sollen vor allem junge Leute sein

„Der aktuelle Bedarf ist damit auf jeden Fall gedeckt“, sagt Klinikverbund Geschäftsführer Markus Treffler. Bislang waren die Mitarbeiter dezentral in klinikeigenen Räumen oder in externen Wohnungen untergebracht. Zielgruppe sollen vor allem junge Leute sein, die zur Ausbildung oder als Studierende kommen, aber ebenso gestandene Fachkräfte: Insgesamt Menschen, die verlässlich und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in der Nähe zur Arbeit suchen. „Die gesamte Infrastruktur des neuen Mitarbeiterhauses ist auf sie ausgerichtet“, erklärt Martin Kaiser, der Geschäftsführer des SWW.

Wohnungen für Pflegeschüler und Studenten

Für die Mitarbeiter stehen Ein-Zimmer-Appartements mit etwa 25 Quadratmetern, eine Zwei-Zimmer- und zwei Dreizimmer-Wohnungen zur Verfügung. Gedacht sind die Wohnungen zum Beispiel für Krankenpflegeschüler, Medizinstudenten im Praktischen Jahr oder für alle die zeitweise bzw. zum Start im Allgäu eine Wohnung benötigen, erklärt die Betriebsleiterin Julia Eggel. Die Wohnungen sind voll möbliert, barrierefrei und verfügen über eine komplett ausgestattete kleine Küche. Zusätzlich gibt es zwei Gemeinschaftsräume mit einer großen Küche. „Hier können die Mieter und Mieterinnen zusammenkommen, gemeinsam kochen oder in Gesellschaft einen gemütlichen Abend verbringen, so Eggel.

Waschraum und Fahrradabstellplätze

Im Erdgeschoss befinden sich ein Waschraum. Zudem gibt es überdachte Fahrradabstellplätze in einem eigenen Gebäude sowie einen abschließbaren Unterstellraum. Alle Geschosse sind durch einen Aufzug miteinander verbunden. Das Gebäude wurde nachhaltig als Holzbau in Fertigteilbauweise mit einem begrünten Flachdach errichtet, erklärt Architekt Martin Unzeitig. Die Heizungs- und Warmwasserversorgung erfolgt über städtische Fernwärme. Auf dem Grundstück habe man den Baum- und Strauchbestand verjüngt und neu gepflanzt, so Unzeitig. Und bis auf drei Zulieferer habe man ausschließlich Handwerksbetriebe aus der Region engagiert.

