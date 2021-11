44 - 19 - 269! Diese Zahlen beweisen, warum der 1. FC Sonthofen spitze ist

Der 1. FC Sonthofen führt die Landesliga in beinahe allen Bereichen an und geht als Spitzenreiter in die Winterpause. Für den Coach bleibt aber ein Manko.

Das Derby in Durach sollte noch einmal ein Kracher zum Abschluss des Jahres für den 1. FC Sonthofen werden. Doch die Taskforce des Bayerischen Fußball-Verbandes hatte bekanntlich am vergangenen Mittwoch pandemiebedingt die vorzeitige Winterpause für alle bayerischen Amateurfußballer und Fußballerinnen in der Region eingeläutet. Somit war anstelle des „Nachbarschafts-Derbys“ am vergangenen Freitag der vorherige 3:2-Heimerfolg über den FC Ehekirchen eine Woche zuvor für den FCS um Trainer Benjamin Müller der letzte Auftritt 2021.

Doch das abrupte Ende bedeutet zugleich, dass die Kreisstädter mit einem Erfolgserlebnis überwintern können, was zusätzlich im Team für gute Stimmung gesorgt hat. Aktuell haben Sonthofer 44 Punkte bei zwölf Siegen, acht Unentschieden und bisher nur einer Niederlage auf dem Konto. Das Torverhältnis von 46:20 belegt zudem die zweitbeste Offensive der Landesliga Südwest und die beste Defensive. Der Lohn: Entsprechend geht der Herbstmeister Sonthofen auch als Spitzenreiter in die spielfreie Zeit.

Top in Toren, Punkten, Zuschauern

Auch die weiteren Statistiken untermauern das starke Bild, dass der FCS im Herbst gezeichnet hat: Zu Hause ist man mit sieben Siegen und drei Remis noch ungeschlagen, die Fabelserie von zuletzt 19 Spiele ohne Niederlage dauert an, Sonthofen ist die zweitbeste Heimmannschaft mit 24 Punkten und die zweitbeste Auswärtsmannschaft mit 20 Punkten. Die guten Leistungen wurden auch vom Publikum honoriert. Im Schnitt kamen 269 Zuschauer zu den bisherigen zehn Heimspielen. Die Kicker aus der Kreisstadt haben sich durch die Leistung in den ersten 21 Saisonspielen eine gute Ausgangsposition für die restliche Rückrunde erarbeitet. Und das Team von Trainer Benjamin Müller wird damit auch im neuen Jahr der Gejagte sein.

Der Coach jedenfalls ist zufrieden mit dem Abschneiden, angesichts der Zahlen und der Resultate. „Die Mannschaft hat sich nach der langen Corona-Pause und sehr viel Ungewissheit super entwickelt“, sagt der 39-Jährige. „Wir spielen in Sachen Mentalität und vom Fußballerischen her in diesem Jahr eine tolle Saison.“ Nur eine Niederlage in 21 Spielen sei eine starke Bilanz. Das einzig Negative in der Hinrunde, betont Müller, sei mit acht Remis die Anzahl der Unentschieden gewesen. Das gelte es in der Rückrunde besser zu machen. „Die Punkte, die wir bis jetzt liegen gelassen haben, wollen wir in den restlichen Rückrundenspielen holen“, gibt der Coach vor – und ergänzt mit Blick auf das Saisonziel: „Denn die werden wir auf alle Fälle brauchen, um die Nase gegenüber unseren härtesten Konkurrenten, Nördlingen und Gilching, vorne zu haben.“ Das Duo liegt mit 43 Punkten (Gilching ein Spiel weniger) mit nur einem Zähler Rückstand in Schlagdistanz.

Müller erinnert an die Verletztenmisere

Müller erinnert sich allerdings nur allzu gut an die zähe und schwierige Phase seiner Mannschaft zu Beginn der Saison, als dem FCS in wechselnder Besetzung konstant von Spiel zu Spiel ein halbes Dutzend Akteure, in der Spitze gar elf auf einen Schlag fehlten. Dabei sei es gar nicht die Anzahl der Ausfälle gewesen, die die größten Probleme verursacht hätte. „Es standen über längere Zeit wichtige Leistungsträger nicht zur Verfügung. Ich denke, dass wir da in der Rückrunde sicherlich mehr Stabilität reinbekommen werden“, glaubt Müller.

Diese werde auch nötig sein, denn anderen Mannschaften dürfte es ähnlich gehen. „Insgesamt bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Charakter und der Qualität die wir auf den Platz bringen, bis zum letzten Spieltag in der Landesliga-Südwest vorne mitmischen werden“. Klingt ganz danach, als könnten der FCS und seine Anhänger auch 2022 weiter von der Rückkehr in die Bayernliga träumen.