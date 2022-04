In Sonthofen entstehen 44 neue Wohnungen - Warum die Planung noch einmal angepasst wurde

Nachdem es Kritik im Sonthofer Bauausschuss gab, haben die Planer das Konzept für die Häuser am Bahnhof überarbeitet. Dabei geht es auch um Schallschutz.

20.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Deutlich war die Kritik an einer geplanten gebäudehohen Lärmschutzwand für das Sonthofer Postareal im vergangenen Jahr im Bauausschuss ausgefallen. Nun haben die Planer nachgebessert: Die Wand soll nur noch drei Meter hoch sein und begrünt werden. „Sie wird entweder aus Stein oder Holz bestehen“, sagte Josi Kreuzhagen, der das Gelände gekauft hatte, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die überarbeiteten Pläne kamen bei fast allen Mitgliedern des Bauausschusses gut an: Bei einer Gegenstimme wurde beschlossen, den Bebauungsplan zu ändern und die Öffentlichkeit am Verfahren zu beteiligen.

