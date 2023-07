450 Knirpse bei der Mini-Champions-League in Thalkirchdorf

Die "Mini-Champions-League" beim SC Thalkirchdorf lebt mit 42 Teams wieder auf . Doch die Probleme werden größer, sagt der Abteilungsleiter.

10.07.2023 | Stand: 19:49 Uhr

Einmal zur Vereinshymne des FC Bayern München einlaufen und sich wie ein Profi fühlen – für viele junge Kicker ein Traum. Im kleinen Rahmen wurde dieser für einige Nachwuchs-Fußballer Wirklichkeit. Bei der Mini-Champions-League des SC Thalkirchdorf kämpften 42 Teams und 450 Kicker von Bambini bis zu E-Junioren um den Turniersieg.

„Man spürt die Freude, wenn die Kinder ohne Einschränkungen kicken dürfen“, sagt SCT-Abteilungsleiter Michele Lupo. „Mit dem Wetter hatten wir großes Glück, die Atmosphäre war gut, es hat alles gepasst.“

Hochkarätiges Feld bei der E1-Jugend

Lupo, der zudem Jugendleiter in Thalkirchdorf ist, betont, dass sich der sportliche Nachwuchs gut geschlagen hätte. Höhepunkt war das E1-Turnier, in dem „die besten Teams aus dem Oberallgäu dabei waren“, darunter der 1. FC Sonthofen, Niedersonthofen/Martinszell, Immenstadt, die SG Blaichach/ Burgberg, der FC Rettenberg, TSV Fischen, TV Hindelang – und die Lokalmatadore.

Und die Gastgeber setzten sich auch im packenden Finale nach Acht-Meter-Schießen gegen die „Niso-Jungs“ durch. Rang drei belegte der 1. FCS. „Die Zuschauer waren begeistert“, schwärmt Lupo. Von den 450 jungen Kickern waren einige sogar an allen drei Tagen vor Ort und sorgten abseits von ihren Einsätzen als Zuschauer für Stimmung.

Bei der E2 musste sich der SCT erst im Finale Schwarz-Weiß Sonthofen geschlagen geben. Der TSV Kottern holte sich den Titel in der F1 vor Thalkirchdorf und dem SV Weiler. In der F2 wiederum verloren die St. Manger das Finale allerdings gegen den FC Wiggensbach und landeten vor der SG Blaichach/Burgberg auf Rang zwei.

Fischen siegt bei den Bambini

Bei den Bambini siegte der TSV Fischen ebenfalls in einem dramatischen Sieben-Meter-Schießen vor Kottern und Schwarz-Weiß Sonthofen.

Die überglücklichen Kinderaugen, die für die Spielzeit in die Rolle ihrer Idole schlüpfen durften, waren den Veranstaltern die Hürden im Vorfeld wert. „Es ist anstrengender geworden, alles zu organisieren“, sagt Lupo. „Es wird schwieriger für uns, wenn wir um 8 Uhr nicht wissen, ob um 9 Uhr genug Leute am Grill stehen. Es wird immer schwieriger, Helfer zu finden.“

Michele Lupo: "Schwerer, Leute zu finden"

Die Leute seien nicht mehr bereit, sich verbindlich einplanen zu lassen. Unterm Strich wären am Wochenende auch zahlreiche spontane Helfer eingesprungen. „Für uns als kleiner Verein ist das sehr anstrengend, und wir sind froh und sehr dankbar, dass einige Eltern sogar alle drei Tage als Helfer im Einsatz waren“, sagt Lupo. „Ohne diese Unterstützung könnten wir ein solches Turnier gar nicht ausrichten.“

Zudem freue er sich über die Unterstützung der anderen Abteilungen. Der Ort an sich hatte beim Grümpelturnier am Samstagabend sein besonderes Highlight. „Da hat das ganze Dorf mitgemacht – es waren 300 Menschen am Fußballplatz, die gespielt, zugeschaut und gefeiert haben“, freut sich Michele Lupo. Mit der Resonanz an sich ist der SCT-Abteilungs- und Jugendleiter „relativ zufrieden“, er hatte sich mehr erwartet. „Es wird immer etwas weniger, aber es sind noch genug“, bilanziert er dennoch positiv. Die 450 Nachwuchs-Kicker sind allemal auf ihre Kosten gekommen.