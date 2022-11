Mehr ältere Bauleute, gute Dämmung: Firma Bader Bau spricht über Bau-Trends

Seit 1997 errichtet Stefan Bader mit seiner Firma unter anderem Ein- und Mehrfamilienhäuser im Oberallgäu. Über fünf Trends aus 25 Jahren Firmengeschichte.

Wohnraum ist knapp. Bauplätze gehen weg wie warme Semmeln. Die Firma Bader Bau aus dem Rettenberger Ortsteil Kranzegg baut seit 25 Jahren in der Region Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Keller für Holzhäuser. Mit unserer Redaktion haben Stefan und Sonja Bader über fünf Trends der vergangenen 25 Jahre gesprochen:

Ältere Bauleute: Stefan und Sonja Bader haben beobachtet, dass mittlerweile zunehmend die ältere Generation Häuser baut. „Sie überlassen dann ihr bisheriges Haus den Kindern“, sagt Stefan Bader. Wichtig für die Bauleute sei dann, dass der Neubau altersgerecht sei. Sie bauten zum Beispiel so, dass sie auf einer Ebene wohnen könnten und keine Treppen benutzen müssten. „Aber auch junge Menschen bauen nach wie vor“, sagt Sonja Bader. Sie wünscht sich mehr Projekte für Mehrgenerationenhäuser. Ihr Mann hält dagegen: „Ich persönlich möchte es nicht. Ich will meine eigenen vier Wände.“

Der alpine Stil ist beim Neubau eines Hauses im Oberallgäu immer noch beliebt

Alpiner Stil: Bereits zu den Anfängen von Bader Bau im Jahr 1997 errichteten Menschen Häuser im alpinen Stil. Daran hat sich auch nach 25 Jahren nichts geändert. Das Material ist jedoch zunehmend ein anderes. „Die Leute bauen die Balkonverkleidung vermehrt aus Kunststoff statt aus Holz“, sagt Sonja Bader. Oft würden gar keine Blumenkästen mehr angebracht. Sie vermutet, dass die Menschen „nicht jede freie Minute“ am Haus arbeiten wollten.

Stefan Bader ist Geschäftsführer und Gründer der Firma Bader Bau in Rettenberg-Kranzegg. Bild: Sophia Ungerland

Holzhäuser: In den 2000er Jahren seien vermehrt Holzhäuser gebaut worden, sagt Geschäftsführer Stefan Bader. Die Holzwände seien fix vorproduziert worden und man habe sie nur noch zusammenstecken müssen. Grund für den Trend seien die besseren Dämmwerte des Holzes gewesen im Vergleich zum damaligen Ziegel. „Da konnten die Bauherren selbst Hand anlegen“, sagt Bader. Beim Mauern sei das nicht möglich. Gegen Ende der 2000er legte sich der Trend aber wieder, weil es dann auch Ziegel mit guten Dämmwerten gegeben habe.

Heute werden Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser besser gedämmt

Dämmung: „Als ich vor 25 Jahren angefangen habe, hat man noch nicht so viel Wert auf die Dämmung gelegt wie heute“, sagt der gelernte Maurer. So habe man im Keller beispielsweise nur den Frostbereich gedämmt. Heutzutage seien die Häuser komplett gedämmt. Ohne Wärmeschutznachweis werden Bauanträge nicht genehmigt.

Sonja Bader leitet das Büro der Firma Bader Bau in Rettenberg-Kranzegg. Bild: Sophia Ungerland

Kreative Fensterformen: „Das Kreative, das gefällt mir an meiner Arbeit“, sagt Stefan Bader. Wenn es der richtige Moment sei, bringe er seine Ideen bei den Bauleuten in die Planung mit ein, zum Beispiel ein rundes Fenster oder ein runder Türbogen. Als er mit seiner Firma noch am Anfang stand, habe er dagegen beispielsweise mehr rautenförmige Fenster gebaut.

Stefan Bader gründete seine Firma nach eigenem Hausbau

Sein eigenes Wohnhaus baute Bader 1996. Daraufhin erhielt der gelernte Maurer viele Anfragen von Freunden und beschloss schließlich, seine eigene Firma zu gründen. „Das war schon eine wilde Zeit“, sagt der heute 55-Jährige und lacht. Mit zwei Mitarbeitern habe er angefangen. Als etwa um das Jahr 2010 sehr viel Maurerarbeiten anfielen beschäftigte der Rettenberger zeitweise 16 Leute. Mittlerweile sank die Zahl wieder auf sechs. „Das ist die richtige Größe“, sagt der Geschäftsführer.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Projekt auf Mallorca. 2007 habe er mit seiner Firma eine Dachfläche für eine Luxus-Villa gebaut. Fast 100 Quadratmeter Ziegel verlegte er mit seinen Mitarbeitenden auf einer Dachkonstruktion auf der spanischen Urlaubsinsel. Bader holt ein Fotoalbum mit Bildern der Baustelle hervor. Heute, sagt der Bauunternehmer, brauche er diese Aufregung nicht mehr.

25 Jahre Bader Bau: Firma spendet 3200 Euro

Anlässlich ihres 25-jährigen Firmenbestehens sammelten die Baders Spendengelder in Höhe von 3200 Euro für den Enzian Verein und den Allgäuer Hilfsfonds.

