546 Stunden Fortbildungszeit - BRK schult online über Studio in Immenstadt

Dank moderner Technik schulte das Bayerische Rote Kreuz per Live-Stream vor laufenden Kameras. Möglich machte das ein professionelles Studio in Immenstadt.

31.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Aus rund 40 Quadratmetern wurde gesendet und geschult: Der Oberallgäuer Rettungstag des Bayerischen Roten Kreuzes hat via Live-Stream stattgefunden. Gefilmt wurde im professionellen Studio der Agentur wildgeist in Immenstadt. Vor laufenden Kameras informierten Notfallärzte und hauptamtliche Rettungssanitäter die rund 100 Online-Teilnehmer zu Notfallmedizin, Organisation eines großen Notfalleinsatzes oder auch dem Umgang mit Stresssituationen.

Als Alternative für ausgefallene Veranstaltungen und Messen hat Bernhard Settele, Geschäftsführer von wildgeist und ebenso BRK-Rettungssanitäter, das Studio Anfang des Jahres eröffnet. Modernes technisches Equipment ermöglicht auch in Corona-Zeiten den Betrieb – und für manche Organisation die Lösung bei Kontaktbeschränkungen.

BRK plante Kurs nicht virtuell

Auch das BRK hat seinen Reanimationskurs ursprünglich in Präsenz geplant. Weil es die aktuelle Situation nicht zuließ, suchten die Verantwortlichen nach einem Alternativprogramm. „Auf dieses Online-Format sind wir gekommen, weil wir damit am meisten Leute erreichen und gleichzeitig verschiedene Themen abbilden können“ , sagt Alexander Dornach, Teamleiter vom Ausbildungsrettungsdienst im BRK Kreisverband Oberallgäu und hauptberuflicher Notfallsanitäter in Kempten und Durach.

Erreicht hat der Kurs deshalb auch deutlich mehr Leute, als es in Präsenzschulungen möglich gewesen wäre, erklärt Settele. Zusammengefasst waren 546 Stunden zertifizierbare Pflicht-Fortbildungszeit an einem Tag möglich.

Auf Monitoren im Studio der Agentur wildgeist wird das Gefilmte überwacht. Bild: Tobias Bäurle

Eberl Medien bietet Räumlichkeiten

Die Agentur wildgeist hat ihr Studio in den Räumlichkeiten von Eberl Medien und ist Streaming-Partner von OnActive mit Sitz in Köln. Wildgeist ist damit eines der Unternehmen, das in der Pandemie und wegen der neuen Situation entstanden ist. Auch Partner OnActive wurde von Firmen aus dem Messe- und Veranstaltungsbereich im April vergangenen Jahres gegründet.

Seit Ende 2020 arbeitet wildgeist im neuen Stuio. Nach Wunsch des Geschäftsführers Settele sollen dort zukünftig noch mehr Live-Streams, Produktvorstellungen oder professionelle Fotoshootings stattfinden. Auch kommunalpolitische Projekte könne sich Settele vorstellen. Im Fokus stehe dabei die Bildqualität und eine flüssige Übertragung. Die Schulung des BRK war ein Test. Das Fazit der Veranstalter lautet: erfolgreich.