59-Jährige in Oberstdorf vermisst - zuletzt am Nebelhorn gesehen

Die 59-jährige Doris Gehrke aus Hamburg wird seit Sonntag in Oberstdorf vermisst. Sie begab sich wohl auf das Nebelhorn - dort wurde sie zuletzt gesehen.

07.11.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Die 59-jährige Doris Gehrke aus Hamburg wird in Oberstdorf seit Sonntag vermisst. Laut Polizei war die Frau bereits am Donnerstag mit ihrem Auto allein nach Oberstdorf gefahren. Den Wagen fanden die Beamten in der Wannackerstraße.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Vermisste in den hochalpinen Bereich begeben hat. Zuletzt wurde sie auf einer Überwachungskamera der Nebelhornbahn gesehen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, heißt es von Seiten der Polizei.

Die bisherige Suche - unter anderem mit einem Polizeihubschrauber - blieb erfolglos.

Hinweise zum Verbleib der Hamburgerin nimmt die Oberstdorfer Polizei unter Telefon 08322/96040 entgegen.

Die vermisste Hamburgerin trug zuletzt eine dunkle Jacke, einen grauen Schal, eine dunkle Mütze, eine blaue Hose und dunkle Schuhe. Außerdem trug sie am Tag ihres Verschwindens eine länglichen Gegenstand mit sich. Es könnte sich laut Polizei um eine Fahne handeln. Bild: Polizei Schwaben Südwest

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch