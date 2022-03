70-jähriger Sulzberger erfüllt sich seinen Traum von der eigenen Band

Mit der Band „Kähl“ hat sich Rolf Ebenhoch einen Traum erfüllt. Mit drei Kollegen präsentiert der Oberallgäuer seine Musik in der Sonthofer Kultur-Werkstatt.

30.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Die Musik ist der rote Faden in meinem Leben, aber ich habe keine Lust zu covern. Ich will eigene Sachen machen und habe schon lange den Wunsch, im Allgäu eine Band zu gründen, mit der ich meine Sachen aufführen kann“, erzählt Rolf Ebenhoch aus Sulzberg.

Der 70-Jährige ist zwar gebürtiger Allgäuer, hat seiner Heimat aber nach dem Abitur den Rücken gekehrt. Über Tübingen zog es ihn 1974 nach München. Seine musikalischen Wurzeln hat der bekennende Beatles-Fan als Schlagzeuger und Sänger der Kemptener Schulband „Cruel Crew“, mit der er die Hits der 80er gecovert hat. „Die Beatles, die Stones, Queen und Hendrix, das war unsere Welt“, erinnert er sich.

20 Jahre als Schlagzeuger bei "Erding Moos"

In der bayerischen Landeshauptstadt hatte er zunächst keine feste Formation, blieb der Musik aber dennoch treu. Er erlernte Gitarre, spielte Stücke nach und begann, selbst Lieder zu schreiben. Damals noch auf Englisch. Über den Kontakt zu einem anderen Musiker, gründete Rolf Ebenhoch in München zunächst ein Trio, mit dem er Cover-Songs zum Besten gab, und schloss sich 1991 der Band „Erding Moos“ an, in der er rund 20 Jahre als Schlagzeuger mitwirkte. Seine eigene Musik verlor er dabei aber nie aus den Augen. 2005 ging er in München sogar für erste Aufnahmen in ein Studio. „Mein Traum war, bis zu meinem 60. Geburtstag meine erste eigene Platte zu haben“, verrät Ebenhoch. Als ihm diese Pläne unrealisierbar schienen, besann er sich auf den Gedanken, eine eigene Band zu gründen: „Kähl“. Für Rolf Ebenhoch ist das Wort Kähl etwas „Wunderbares“, da es mehrere Bedeutungen habe. Unter anderem versteht man unter kähl etwas Unangepasstes, das im positiven Sinne neben der Spur sei.

Die Allgäuer Heimat mit dem Rad erkundet

Ein Meniskusschaden im Knie brachte Rolf Ebenhoch aufs Mountainbike und dazu, seine Allgäuer Heimat mit dem Rad zu erforschen. Dabei erhielt er automatisch wieder Kontakt zur Region. 2016 kehrte er ganz in seine alte Heimat zurück und lernte nach und nach seine jetzigen Mitmusiker kennen: Lutz Egenrieder (Bass), Moni Richter-Prause (Drums, Percussion) und Wolfi Höger (Gitarre).

Ein "Hundsbua" weist den Weg

Auch seine Musik begann sich Schritt für Schritt zu formen: „Meine Versuche, Musik mit englischen oder hochdeutschen Texten zu machen, hörten sich komisch an“, räumt Ebenhoch ein. Als er jedoch aus Spaß den Elvis-Song „Hound Dog“ in einen „Hundsbua“ verwandelte, spürte er auf einmal die Stimmigkeit und erkannte, dass er eigene Musik braucht. Der Weg der bekannten Liedermacher kam für Rolf Ebenhoch nie in Frage, denn der 70-Jährige bezeichnet sich stolz als „Kind der 60er Jahre“, dessen musikalisches Herz Legenden wie Paul Simon, Elvis Costello oder Tom Waits gehört. Diesen verschiedenen Stilrichtungen wollte er auch bei seiner eigenen Musik treu bleiben.

Die Band fiebert dem Auftritt in Sonthofen entgegen

Lesen Sie auch

Sänger der Band "Shoreline" Punkrock gegen Rassismus: "Wurde darauf reduziert, dass ich Asiate bin"

Die Zuhörer in der Sonthofer Kultur-Werkstatt dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das von Reggae und Blues über Rock bis zu Balladen reicht. Dabei habe jedes Lied seine eigene, persönliche Geschichte. „Der Allgäuer Dialekt ist dabei der gemeinsame Nenner“, sagt der Sulzberger Musiker und erzählt, wie sehr seine Band und er dem Auftritt in der Kultur-Werkstatt entgegenfiebern. Das Konzert sollte bereits vor zwei Jahren stattfinden. Damals wollte die Gruppe durchstarten, wurde aber von der Corona Pandemie ausgebremst.

Konzert Das Programm „Wer oder was ist Kähl“ beginnt am Freitag, 1. April, um 20 Uhr in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. Kartenreservierungen sind noch möglich unter Telefon 08321/2492.

Die Band "Kähl".

Was die Sonthofer Kultur-Werkstatt alles bietet.

Lesen Sie auch: "Helmut Rothmayr legt als "Hofnarr" den Finger in die Wunde".

Lesen Sie auch: "Blaichacher bringt Lebenslieder voller Optimismus auf CD heraus".