800-Kilometer-Marathon mit Happy End: Burgberg erobert die Spitze

Der TSV Burgberg schließt die Auswärtstour mit zwei Fünf-Satz-Krimis ab. Auch in Abwesenheit von Coach und Co-Trainerin erobert das Team die Tabellenführung.

08.11.2021 | Stand: 16:57 Uhr

Eine knappe Niederlage und ein hauchdünner Erfolg haben gereicht: Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg haben erstmals die Tabellenführung in der Bayernliga erobert. Die Mannschaft von Trainer Robin Wirth unterlag beim FC-DJK Tiefenbach mit 2:3 (17:25, 26:24, 25:22, 25:27, 12:15), triumphierte aber tags darauf auf ebenso dramatische Art und Weise mit 3:2 beim TSV TB München (27:25, 13:25, 25:20, 16:25, 15:13). Durch den dreifachen Punktgewinn liegt Burgberg nun an der Spitze (10 Punkte) vor Rosenheim (9), das allerdings zwei Partien weniger absolviert hat.

Es war die erwartet schwierige Reise für das Team aus der Grüntengemeinde. Lange Anfahrtszeiten, eine Gesamttour von 800 Kilometern, zwei Spieltage in Folge, hartnäckige Gegner auf dem Feld, dazu all das ohne Erfolgs-Coach Robin Wirth. Dieser hatte Trainer-Assistentin Susanne Kühn, die doppelt stellvertretend auf der Trainerbank Platz nahm, vor der Reise vor allem für die Belastungssteuerung des Teams Notizen gemacht. Zudem fehlten dem TSV auch noch die Routiniers Milena Bauch und Miriam Amann bei der weiten Auswärtsfahrt an die deutsch-tschechische Grenze. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz punktete Burgberg auch im vierten und fünften Saisonspiel in Folge und verdiente sich somit zumindest bis zum Wochenende den Platz an der Sonne der Bayernliga Süd.

Heiß umkämpftes Match an der tschechischen Grenze

Doch der Aufwand war groß, den der TSV für die drei Auswärtspunkte im Landkreis Passau und in der Landeshauptstadt betreiben mussten. So steckten dem Team am Samstag schon 400 Kilometer Anreise in den Knochen, als um 16 Uhr in Tiefenbach der Anpfiff zur Partie gegen die Niederbayerinnen ertönte. Das Duell gegen den Bayernliga-Aufsteiger von 2019 entwickelte sich zu einem heiß umkämpften Match mit wechselnden Vorteilen für beide Seiten.

Im vierten Satz hatten die Burgbergerinnen, nach starkem Comeback in Durchgang zwei und drei, die Gegnerinnen gar am Rande einer Niederlage. Doch nach einer anfänglichen 5:0-Führung konnten sie zum Ende des Satzes „den Deckel nicht draufmachen“, vergaben dabei mehrere Matchbälle und mussten den Satz schließlich mit 25:27 hergeben. Im fünften und entscheidenden Satz fehlte den Gästen nach dem strapaziösen Gesamtpaket, schlicht die Kraft, um sich gegen die wehrhaften Tiefenbacherinnen durchzusetzen. Diese hatten Burgberger insbesondere mit effizientem und starkem Dreierblock das Leben schwer gemacht. So blieb den Schützlingen von Spielertrainerin Kühn am Ende „nur“ ein Punkt nach großem körperlichem Aufwand.

Dramatischer Sieg gegen TSV TB München

Mit dieser Hypothek ging es nach weiteren 200 Kilometern Reise und einer Nacht im Hotel, zum Rückspiel gegen den TSV Turnerbund München in den Norden der Landeshauptstadt. Gegen die Münchnerinnen um Spielertrainerin Marion Schütze war dem TSV bereits zum Saisonauftakt ein glatter 3:0-Heimsieg gelungen. Und erneut erwischten die Gäste aus Burgberg den besseren Start und behaupteten sich im ersten Satz knapp mit 27:25. Den Allgäuerinnen kam dabei zugute, dass auch die Münchnerinnen am Vortag ein kräftezehrendes Fünf-Satz-Spiel bestritten hatten, an dessen Ende sie sich allerdings mit 3:2 gegen die FSV Marktoffingen durchsetzen konnten.

So waren beide Teams körperlich ähnlich „vorbelastet“, was sich auch im Spielverlauf widerspiegelte. Denn wie am Vortag gegen Tiefenbach pendelte das Momentum zwischen den Teams hin und her. Dem knappen Satzgewinn folgte ein deutlicher Satzverlust im „Zweiten“. Der Dritte wiederum ging an Burgberg, das im vierten wieder deutlich unterlag. Und so kam es für beide Teams an diesem Wochenende erneut zum Tie-Break, den aber schließlich die Gäste aus dem Oberallgäu mit immenser Kraftanstrengung 15:13 für sich entschieden.

Eine Kuriosität ergab sich am Rande: Aufgrund der ab diesem Tag geltenden neuen Corona-Regeln in Bayern startete die Partie mit 20-minütiger Verspätung und mit nur einem Schiedsrichter, da dem zweiten aufgrund der „2G-Regelung“ der Zutritt zur Halle verwehrt blieb. Auf den Ausgang des Spiels hatte das jedoch offensichtlich keine Auswirkungen. Einig waren sich in ihrer Bewertung Trainerin Kühn und „ihr“ Team: Beide Spieltage waren kräftezehrend und nervenaufreibend für alle Beteiligten. Der Blick auf die Tabelle entschädigt aber für die Strapazen.