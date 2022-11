81-Jähriger gerät bei Sonthofen mit Hand in Forstseilwinde und fährt Rettungskräften mit Traktor entgegen

Ein Mann ist nahe Sonthofen mit der Hand in eine Seilwinde geraten. Dabei wurde er schwer verletzt. Doch er fuhr den Rettern noch mit seinem Traktor entgegen.

16.11.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Bei Sonthofen ist ein 81-Jähriger bei Waldarbeiten schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Rentner am Dienstagmittag in einem Wald mit Forstarbeiten beschäftigt. Wohl aus Unachtsamkeit geriet er mit seiner rechten Hand in eine Forstseilwinde, welche am Heck des Traktors angebracht war. Er verletzte sich dabei schwer. Über seine Frau verständigte er die Rettungskräfte und fuhr ihnen mit seinem Traktor noch entgegen. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in die Kemptener Klinik.

Auch in einem Wald bei Roßhaupten ist am Dienstag ein Holzarbeiter verletzt worden. Der 73-Jährige brach sich dabei laut Polizei das Bein. Er wurde ebenso mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

