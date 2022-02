86-Jährige auf Rekordjagd: Sonthoferin erreicht unglaubliche Marke

Annemie Gersch ist 86 und absolvierte 2021 ihr 50. Deutsches Sportabzeichen in Serie. Ihr Rezept: Barfuß auf den Hochvogel und gute Gesellschaft.

Es kann nach hinten losgehen, wenn man Annemarie Gersch beim Sport stört. „Sie und Sport? Die Zukunft gehört doch der Jugend.“ Mit diesen Worten hatte ein junger Familienvater Gersch an einem Herbsttag 2015 angesprochen. „Bevor mich jemand im Heim füttern muss, mache ich lieber Sport. So haben doch alle was davon“, entgegnete die Sonthoferin seinerzeit. Ein Wortwechsel, der viel aussagt über die Lebensweise von Annemarie Gersch. Die Oberallgäuerin war damals übrigens mittendrin in ihrer Prüfung zum Deutschen Sportabzeichen – kein Wunder, dass sie nicht gestört werden wollte. Heute ist Annemarie Gersch 86 Jahre alt und hat inzwischen eine unfassbare Marke erreicht: 50 Deutsche Sportabzeichen in 50 aufeinanderfolgenden Jahren. Seit 1971. Ohne Unterbrechung. Eine außergewöhnliche Geschichte.

Hochdekorierte Sportfamilie

Es ist ein sonniger Spätwintertag, als wir das Ehepaar Gersch im Familienhaus in Binswangen bei Sonthofen besuchen. Das Feuer im Schwedenofen im Wohnzimmer ist aus, über dessen Eingang hängt ein Regal. Wie eine Legendengalerie thront die längliche Vitrine über dem Wohnzimmer der Gersches. Der Inhalt: dutzende Urkunden, Pokale und unzählige Medaillen von Tochter Anette Gersch, ehemalige Ski-Alpin-Weltcup-Athletin und Olympiateilnehmerin 1988.

„Annemie“, wie die Kreisstädter das Urgestein des Skiclubs und des TSV Sonthofen nennen, und ihr Mann Ludwig setzen sich auf ihre mit einem Blumenüberzug abgedeckte Couch. „Es war für unsere Familie immer schon normal, Sport zu machen. Das hat einfach dazugehört“, sagt Annemarie Gersch, als sich ihr Blick zur Trophäensammlung der Tochter erhebt. „Das war bei mir als Kind so, so haben wir es gelebt und so haben wir es unseren Kindern weitergeben.“ Alte Kinderbilder sind quer über den Tisch verteilt. Die Ehrenplakette in Silber vom Skiclub aus dem November 1984 liegt ebenso aus, wie die Urkunde als Clubmeisterin von 1958 und die Auszeichnungen vom Bayerischen Skiverband, darunter der Ehrenbrief für besondere Verdienste um den "Alpinen Skilauf".

Allein ihre sportliche Geschichte ist nicht allzu ungewöhnlich. „Früher waren wir in der Ostrach schwimmen. Da gab’s ab und zu Streitigkeiten mit den Imbergern an den Gumpen“, erzählt die 86-Jährige. „Ansonsten waren wir immer mit Skiern unterwegs. Hoch zur Strausberg-Hütte und irgendeinen Weg runter. So war das damals.“ Zu diesen Abenteuern gehörte offenbar auch, dass Gersch insgesamt dreimal barfuß auf den fast 2600 Meter hohen Hochvogel gewandert ist. Richtig! Barfuß! So war das damals.

Seit 58 Jahren verheiratet

Bis Ludwig in ihr Leben trat. Nun ist das Ehepaar Gersch seit 58 Jahren verheiratet. Die Töchter Gabi und Anette sind 59 und 56 Jahre alt. Da ist die Zahl 50 beim Deutschen Sportabzeichen nicht verwunderlich. „Natürlich hat mein Mann mich damals dazu geholt“, sagt Gersch. Das erste Jugendsportabzeichen hatte sie bereits 1957 absolviert, ab 1971 hatte sie aber bei der höchsten Auszeichnung Blut geleckt. „Das Sportabzeichen ist eine besondere Sache. Es bedeutet mir sehr viel, weil ich auch in meinem Alter gerne meinen Körper teste“, erzählt Gersch. „Es ist spannend zu sehen, wie lange das geht.“

Die Fabel-Marke von 50 Abzeichen erreichte sie übrigens ausnahmslos im Sonthofer Illerstadion. Dabei immer an ihrer Seite: Ihr Ehemann Ludwig. Der 83-Jährige, selbst Urgestein des Skiclubs Sonthofen, ist seit über 30 Jahren Abnehmer des Sportabzeichens in Sonthofen. Die Eheleute Gersch sind fast 60 Jahre Mitglieder im TSV und im Skiclub. Nur die Abnahme der Auszeichnung bei seiner Gattin darf Gersch freilich nicht durchführen. „Da gibt es strenge Regeln und das ist auch gut so“, sagt Ludwig Gersch. „Das hat Annemie aber auch nie aufkommen lassen. Ihr Ehrgeiz treibt sie ganz alleine an.“

Annemarie Gersch errreicht ein einziges Mal „nur“ Silber

Für das bisher letzte, das 50. Sportabzeichen, musste Gersch im vergangenen Herbst folgende Leistungen erbringen: 15 Seilsprünge für den Koordinationsteil, 200 Meter Radsprint (in 24,8 Sekunden) für den Schnelligkeitsteil, 6,50 Meter mit dem 2-Kilo-Medizinball im Kraftteil und beachtliche 63 Minuten auf 20 Kilometer mit dem Fahrrad im Ausdauerteil.

Nur ein einziges Mal in der Fabelserie seit 1971 allerdings hat Annemie Gersch „geschwächelt“, wenn man das so nennen darf: Sie hat 49 mal Gold und einmal Silber erreicht. „2006 muss es gewesen sein“, erzählt die 86-Jährige. „Da waren wir mit dem Enkel zum Skifahren und ich hatte es im Knie. Aber ich konnte das mit Schwimmen und Radeln ausgleichen. Es wurde nur Silber. Aber man macht es ja nicht nur dafür.“

Gersches bieten Hilfe für „Ältere“ im Lockdown

Der gesellige Teil, „die Freundschaften, die man schließt und die Menschen, mit denen man nach dem Sport einkehrt“, machen das Hobby für Gersch zu einer Leidenschaft. Die beiden Lockdowns haben die Eheleute Gersch allerdings nicht nur für ihre eigene Gesundheit genutzt. „Wir haben uns auch um sechs ältere Personen in der Nähe gekümmert“, sagt der 83-jährige Ludwig Gersch. „Einkauf, Essen bringen, ins Krankenhaus fahren oder mit technischer Hilfe zur Seite stehen. Das war normal für uns.“

Und so verwundert es auch nicht, dass die Eheleute Gersch allem voran einen Aspekt nennen, der sie jung hält im Leben und gestärkt nach 58 Jahren Ehe – außer zwei Töchtern, drei Enkeln und einer Urenkelin: „Wir können gemeinsam alles machen, aber auch getrennt. Ludwig geht gerne mit dem Rennrad raus. Dann sage ich zu ihm: Tob’ Dich ruhig aus und ich mache meine Sachen“, sagt Annemie. „Ich lasse ihm die lange Leine und das ist auf Dauer das richtige Rezept.“

51 Abzeichen sollen es aber zumindest noch werden, geht es nach „Annemie“. „Im Sommer mache ich sicher noch eins. Die Sehnsucht ist schon jetzt wieder da. Solange ich gesund bin und mein Kopf mitmacht, fehlt mir nichts“, sagt die 86-Jährige zum Ende unseres Gesprächs. „Man muss aber immer gut überlegen, was man noch machen kann und die eigenen Grenzen kennen. Jetzt aber gehen wir raus. Ein bisschen an die frische Luft.“