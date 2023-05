90-Jähriger Ex-Senator erzählt: In China aus Höflichkeit Schlange gegessen

Manfred Hartmann wird 90 Jahre alt. Er war eine der prägenden Figuren im Bankenwesen, Senator und passionierter Reisender.

Manfred Hartmann gehört zu den Menschen, bei denen man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Er selbst tut sich da leichter. Auf einer DIN A4-Seite fasst er anlässlich seines 90. Geburtstag seinen beruflichen Werdegang strukturiert zusammen. Von der Banklehre in München bis zu seinen Tätigkeiten als Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Oberstdorf-Sonthofen und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.

Hartmann wurde der Bayrischen Verdienstorden und acht Bayrische Löwen verliehen

Hartmann war Mitglied des Bayerischen Senats, bis die zweite Kammer der bayerischen Volksvertretung 1999 aufgelöst wurde (siehe unten). Er war im Beirat der Allianz Versicherung und der Bayern Versicherung, hat für seine Verdienste den Bayerischen Verdienstorden und acht Bayerische Löwen bekommen. Wer seinen Lebenslauf liest, versteht, wie der Wahl-Oberstdorfer zu einer der prägenden Figuren des genossenschaftlichen Bankwesens in Bayern geworden ist.

Doch das allein wird ihm nicht gerecht. Welcher andere 90-Jährige schaut fast jeden Tag vier Nachrichtensendungen im Fernsehen und analysiert messerscharf, warum die Letzte Generation in der Bevölkerung an Rückhalt verliert (weil sie sich zu sehr radikalisiert)?

Hartmann, der mit seiner Frau seit genau 50 Jahren im südlichsten Ort Deutschlands lebt, weiß auch genau, warum er selbst kein echter Oberstdorfer ist. „Das ist man nur, wenn mindestens der Großvater auf dem Friedhof liegt“, sagt der gebürtige Oberbayer – und betont freilich, dass die Oberstdorfer ihn immer gut aufgenommen hätten.

Auf China-Reise: Schlangen und Skorpione gegessen

Wer einen unterhaltsamen Nachmittag erleben möchte, muss mit Hartmann übers Reisen sprechen. Dreimal war er in China, hat dort Schlangen und Skorpione gegessen. „Das musste ich aus Höflichkeit machen“, erklärt Hartmann. Schließlich befand er sich auf Einladung des chinesischen Handelsministeriums dort.

Der Wahl-Oberstdorfer reiste nach Japan, Südafrika, Nordamerika und Myanmar, das ihm so gut gefiel, weil es so ursprünglich war. Er erzählt, wie ein freundlicher Busfahrer für ihn in London den Verkehr stoppte, als er mit dem Auto falsch herum in einen Kreisverkehr einfuhr. Hartmann erinnert sich an den Arbeiter, der ihm in Lyon in einer einsamen U-Bahn-Haltestelle weiterhalf, als sein feuchtes Wochenticket streikte. Aber er weiß auch noch, mit welch unflätigen Worten ihn ein Münchner Trambahnfahrer anschnauzte, als sein Auto mit Getriebebruch auf dem Max-Joseph-Platz liegen blieb.

Geboren im Jahr der Machtergreifung durch Adolf Hitler, erlebte Hartmann, wie neun Menschen starben, als eine Bombe das Nachbarhaus zerstörte. Er erinnert sich an Zeiten in seiner Kindheit und Jugend, in denen er froh war, beim Bauern Milch zu bekommen: Es gab einen Löffel voll. Noch immer liegen in seinem Arbeitszimmer der „Deutsche Lesebogen“ mit Gedichten, sein erstes Lesebuch nach dem Krieg – vielleicht, weil die Not während seiner Schulzeit so groß war und es kein Papier gab.

Ex-Senator Hartmann hat früher oft 70 bis 80 Stunden gearbeitet

Mit Lebensweisheiten geht der rüstige Senior sparsam um. „Ich empfehle jedem, seine jeweilige Zeit zu nutzen“, ist alles, was er dazu sagt. Damit meint Hartmann aber nicht, dass alle so viel leisten sollen wie er, der oft 70 bis 80 Stunden pro Woche arbeitete. „Das war keine Last, das habe ich gern getan“, betont er. Der begeisterte Hobbyfilmer mit einem Schnitt-raum ist der Überzeugung, dass man seine Posten auch rechtzeitig selbst aufgeben soll – bevor andere einem das nahe legen.

Obwohl Hartmann per E-Mail korrespondiert und sich durchs Internet googelt, tätigt er seine Banküberweisungen per Vordruck und gibt sie persönlich ab. Dann kann er sie nämlich noch ab und zu besuchen, seine Raiffeisenbank. (Lesen Sie auch: 70-Jähriger will Steuererklärung per Hand machen - doch das Finanzamt schickt keine Vordrucke mehr)

Das war der Bayrische Senat:

Der Senat war von 1946 bis 1999 die zweite Kammer in der bayerischen Volksvertretung, ähnlich dem Deutschen Bundesrat. Der Senat hatte allerdings eine andere Zusammensetzung.

Der Senat bestand aus 60 Mitgliedern, die von sozialen, wirtschaftlichen, gemeindlichen und kulturellen Körperschaften für sechs Jahre gewählt oder von Kirchen ernannt wurden.

Senatoren mussten mindestens 40 Jahre alt sein.

Der Senat war an der Gesetzgebung beteiligt, hatte aber im Wesentlichen beratende Aufgaben.

In den 1990er Jahren geriet der Senat wegen Bürokratie in Kritik.

Auf Initiative der ÖDP fand 1998 ein Volksentscheid statt, nach dem der Senat abgeschafft wurde.

