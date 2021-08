In Sonthofen wurden 900 Impfdosen von Biontech entsorgt, weil sich immer weniger Menschen impfen lassen. Deshalb sind weitere Sonderaktionen geplant.

17.08.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Inzidenz steigt, doch das Interesse an einer Covid 19-Impfung lässt weiter spürbar nach, heißt es aus den Impfzentren in Sonthofen und Kempten. Nachdem in Sonthofen vor vier Wochen 1100 Dosen des Herstellers Moderna verfallen sind, mussten in den vergangenen drei Wochen weitere 900 Dosen des Vakzins von Biontech entsorgt werden, wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. In Kempten dagegen blieben keine Impfdosen liegen.