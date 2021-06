Ab in die Natur bei Immenstadt: Jetzt geht’s aufs Wasser

"Wasser erleben" ist das Thema bei den Outdoorweeks am Großen Alpsee in der nächsten Woche. Allerdings sind nur noch wenige Angebote frei.

06.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

„Wasser“ ist das Thema in der kommenden Woche bei den Outdoorweeks am Großen Alpsee. Ab Montag, 7. Juni, bietet dazu die Alpsee-Immenstadt-Tourismus (AIP) GmbH Touren und Kurse an. Allerdings sind schon viele Angebote ausgebucht. Denn die Organisatoren lassen in diesem Jahr wegen der Pandemie alle Touren nur im kleinen Rahmen und in freier Natur stattfinden.

Deshalb gab es heuer auch keine Großveranstaltung wie das frühere Outdoorfestival an einem Wochenende, sondern es werden Aktionen für die ganze Familie über einen Monat hinweg angeboten. Aufgeteilt in vier Themenwochen geht es um Wandern, Wasser erleben, Rad fahren und die Balance finden.

Freie Plätze gibt es etwa noch für eine Rafting-Tour auf der Iller, eine geführte E-Mountainbike-Tour, das „Guten-Morgen-Yoga“ über dem Alpsee oder für Buggyfit. Neben kostenlosen Veranstaltungen werden für die Kurse zwischen zehn und 55 Euro verlangt.