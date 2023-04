Ab Ostern neues Programm im Bergbauernmuseum Immenstadt

Das Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz eröffnet die Saison zu den Osterferien. Heuer gibt es Sonderausstellungen mit Spielangeboten.

01.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Nach der Winterpause öffnet rechtzeitig zu den Osterferien wieder das Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz. Dort stehen in diesem Jahr besonders die Kinder im Mittelpunkt, heißt es in einer Mitteilung des Museums. So gibt es zwei Sonderausstellungen: „Diepolzer Dorfkindmomente erleben“ und „Historische Kinderspiele spielen“.

Dabei ist für die kleineren Besucher Mitmachen und Ausprobieren angesagt. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wurde im Wiedemann-Hof die Sonderausstellung „Historische Kinderspiele“ verlängert. Neu ist dort „Kuhnigundes Kuhle Kugelbahn“ in der „Mitspielausstellung“. Dabei handelt es sich um eine Eigenkonstruktion, die im Museum entwickelt wurde. Die Kinder können selbst auf Lochplatten mit Stahlstiften einen Kugelparcours entwickeln und dann die Kugel rollen lassen.

Die anderen Spiele im ehemaligen Stall des Hofs sind so, wie die Bergbauernkinder früher gespielt haben: aus Stoff eine Puppe basteln, gemeinsam Seil hüpfen, Dosen oder Ringe werfen und kegeln auf der Tischkegelbahn. Dazu erfahren Kinder und Erwachsene Interessantes rund ums Thema Spiel.

Bergbauernmuseum Immenstadt: Dorfkindmomente im Mittelpunkt

Die diesjährige „Draußen-Ausstellung“ am Rundweg durchs Museumsgelände erzählt von „Dorfkindmomenten“ aus dem Ort Diepolz. Lehramtsstudentin Sarah Keller aus Missen hat im Rahmen ihrer Zulassungsarbeit ältere Einwohner und Einwohnerinnen aus Diepolz und Missen zu ihrer Kindheit befragt. Deren eindrücklichste Erinnerungen hat Keller dann zu einer Collage zusammengefasst. Darin finden sich teils lustige, teils überraschende Erinnerungen. Ergänzt wird die Sammlung durch Fakten aus der „guten alten Zeit“, die oft gar nicht so gut war. Das alles zusammen soll ein Bild von der Kindheit auf dem Dorf in den 1960er-Jahren zeichnen.

Das Museum in Diepolz will für die ganze Familie eine Reise in die Welt der Allgäuer Bergbauern bieten – und das mit Spiel und Spaß. So finden sich auf dem Gelände neben zwei Abenteuerspielplätzen ein Hüpf-Heustock und ein Traktorenparcours für Trettraktoren. Außerdem gibt es dort jede Menge Tiere: Hühner, Schafe, zwei Esel und Kühe, betreut von Museumsbauer Richard Wiedemann. Für zusätzliche Abwechslung sorgen Handwerkervorführungen und weitere Veranstaltungen.

Bis Anfang November hat das Bergbauernmuseum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Infos im Internet unter www.bergbauernmuseum.de

