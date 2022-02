Ab sofort parken mit dem Smartphone auch in Sonthofen möglich

In Sonthofen können Autofahrer nun auf allen gebührenpflichtigen kommunalen Parkplätzen mit der Parkster-App zahlen. Sie löst Yellowbrick ab.

29.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ab sofort können Autofahrer in Sonthofen mit der Parkster-App auf allen gebührenpflichtigen kommunalen Parkplätzen bezahlen, das teilte die Pressestelle der Stadt Sonthofen mit. Parkster löst das Angebot von Yellowbrick ab. Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm sagt: „Im Oberallgäu gibt es die Parkster-App bereits an vielen Orten, denen wir uns gerne angeschlossen haben. So können die Bürgerinnen und Bürger auf eine einheitliche Lösung zum Bezahlen ihrer Parkgebühren zurückgreifen.“

Parkster-App auch in Blaichach, Immenstadt und Bad Hindelang

Parkster gibt es in der Region in über dreizehn Ortschaften, darunter auch in Blaichach, Immenstadt und Bad Hindelang. Für das Lösen eines digitalen Parkscheins benötigen Autofahrer nur die Parkster-App auf dem Smartphone. Der Fahrer gibt sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein. In Sonthofen gibt es auch die klassische „Semmeltaste“ in der App: Autofahrer können für schnelle Besorgungen ein Gratisticket für 20 Minuten lösen.

Digitale Parkscheine werden von Mitarbeitern der Verkehrsüberwachung kontrolliert

Wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die Verkehrsüberwachung kann alle über die Parkster-App gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen. Deren Mitarbeiter sehen also bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig ist.

