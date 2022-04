Abbruch eines alten Bauernhauses: Warum Sonthofens Stadträte dagegen sind

Im Sonthofer Bauausschuss gibt es kein grünes Licht für einen Ersatzbau in Altstädten. Was die Gründe dafür sind und wie die Kommunalpolitiker dazu stehen.

19.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Mit einer Erhaltungssatzung soll in Sonthofen das historische Ortsbild in Altstädten bewahrt werden. Doch die Mitglieder des Bauausschusses bekamen kürzlich zu spüren, mit welchen Schwierigkeiten das verbunden ist: Denn ein Bauherr will im Freibadweg ein altes Bauernhaus abbrechen und stattdessen einen zweigeschossigen Ersatzbau mit insgesamt vier Wohnungen errichten. Nach intensiver Debatte beschlossen die Kommunalpolitiker bei einer Gegenstimme, einen kompletten Abriss abzulehnen. Sollte sich der gewünschte Abbruch auf die ehemalige Scheune beschränken und Außenwände sowie Dach des Wohnbereichs erhalten bleiben, könnte eine Ausnahme von der geltenden Veränderungssperre in Aussicht gestellt werden. Diese Sperre war nämlich erlassen worden, bis das Verfahren für den vorgesehenen Bebauungsplan abgeschlossen ist.

Der Bauherr hat laut Verwaltung „erhebliche Zweifel an einer wirtschaftlichen Erhaltungsmöglichkeit“ des Wohngebäudes. Er verweise auf den Zustand von Dach und Außenwänden, notwendige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, bautechnische Anforderungen für einen Umbau und eine gegebenenfalls wegfallende KfW-Förderung.

"Wirtschaftliche Unzumutbarkeit" muss der Bauherr belegen

In Abstimmung mit dem Bauherrn beauftragte die Verwaltung ein Kemptener Büro, um bewerten zu lassen, ob eine „einigermaßen wirtschaftliche Sanierung“ möglich ist. Das Ergebnis: „Ein Abbruch und Ersatzbau wird als die wirtschaftlichste Lösung bewertet. Es wird aber auch als wirtschaftlich erachtet, die Außenwände sowie den Dachstuhl zu erhalten, das Gebäude zu entkernen und neue Decken einzuziehen“, heißt es in den Unterlagen der Verwaltung zu dem Bauvorhaben. Christoph Stöberl vom städtischen Baureferat ergänzte in der Sitzung: Um bei einem Umbau „zu einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit zu kommen, muss man mehr ins Detail gehen. Das muss der Bauherr darlegen“. Martin Hofmann vom Planungsbüro Hofmann und Dietz, der das Verfahren für die Erhaltungssatzung in Altstädten begleitet, sagte: Gehe es rein nach der wirtschaftlichsten Lösung, müsste man große Teile Altstädtens „abräumen und neu bauen“.

Stadträte: An Erhaltungssatzung für Sonthofens Ortsteil Altstädten sollte man festhalten

Für den Bauherrn sei die Lage ohne Frage schwierig, da ein Umbau „sehr teuer“ werde, räumte Hansjörg Nast-Kolb (Freie Wähler ein). Dennoch „öffnet es Tür und Tor für andere, wenn wir beim ersten Fall schon eine Ausnahme machen müssten“. Auch Winfried Engeser (SPD) wertete es als „schlechtes Zeichen, wenn wir sofort abweichen würden“ vom geplanten Erhalt des Ortsbildes. Siegfried Zint ( CSU) schätzte es als machbar ein, die Gebäudehülle zu erhalten. Es sei wichtig, den „Charakter des Gebietes“ zu bewahren. Dem schloss sich auch Michael Borth (Grüne) an: Denn laut Gutachter sei eine Entkernung machbar.

Christian Lanbacher (Freie Wähler) räumte ein, dass die Lage für den Bauherrn schwierig sei. Er schlug vor, dass die Stadt vielleicht einen Vortrag zur Gebäudesanierung anbiete, um Ratschläge zu geben. „Man mutet dem Bauwerber etwas zu“, ergänzte Lanbacher.

"Wenn wir in zehn Jahren dort eine Ruine stehen haben, ist uns auch nicht geholfen"

„Eigentlich kann uns nichts Besseres passieren“, als dass jemand einen „fast identischen Ersatzbau“ errichten wolle, sagte Engelbert Bechteler (CSU): „Irgendwas müssen wir machen, sonst ist es eine Ruine.“ Ähnlich äußerte sich Andreas Böck (Freie Wähler). Er appellierte, zu beachten, wie ein solches Vorhaben für den Bauherrn finanziell umsetzbar sei. Böck gab zu bedenken: „Wenn wir in zehn Jahren dort eine Ruine stehen haben, ist uns auch nicht geholfen.“

