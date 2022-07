Abgebaute Alpe steht vor ungewisser Zukunft

Bierenwang Holzhaus aus dem Fellhorngebiet sollte im Bergbauernmuseum aufgebaut werden. Doch das wird zu teuer

27.07.2022 | Stand: 15:46 Uhr

Balken für Balken, Brett für Brett: Die Untere Alpe Bierenwang im Fellhorngebiet bei Oberstdorf wurde jetzt im Auftrag des Bergbauernmuseums Immenstadt-Diepolz abgebaut. Doch mit dem geplanten Wiederaufbau auf dem Museumsgelände wird es in absehbarer Zeit nichts. „Zu teuer“, heißt es vom Museumsverein.

Die Untere Alpe, eine von zwei Bierenwang-Alpen, sollte sowieso abgebrochen werden, weil die Alpgenossenschaft dort neu bauen will. Das soll noch in diesem Sommer geschehen. Deshalb war der Verein Allgäuer Bergbauernmuseum unter Druck und musste sich schnell entscheiden – bis Ende Juli sollte die Alpe abgebaut sein. Zwar bekommt der Verein die Alpe geschenkt. Doch die veranschlagten Kosten von 200 000 Euro für den sachgerechten Abbau, Transport und Wiederaufbau müssen bezahlt werden.

„Die Alpe ist ein wahres Gedicht“, schwärmte Siegfried Zengerle, Vorsitzender des Vereins Allgäuer Bergbauernmuseum, als er das Projekt dem Immenstädter Stadtrat vorstellte. Originalgetreu am oberen Ende des Museumsgeländes in Diepolz aufgebaut, sollte sie dort als Gaststätte dienen. Denn an einer solchen – so groß, dass sie eine Busgesellschaft aufnehmen kann – fehlt es im Bergbauernmuseum. Die Höfle-Alpe dort biete zwar gute Brotzeiten und eine tolle Aussicht, ist aber zu klein.

Der Plan Zengerles beeindruckte den Stadtrat und er sagte seine Unterstützung für das Projekt zu. Allerdings wird eine größere Alpen-Wirtschaft bis auf Weiteres ein Traum des Museumsvereins bleiben. „Die Kosten für das ganze Projekt sind einfach zu hoch“, sagt Zengerle und Wehmut klingt in seiner Stimme mit. Als das ganze Projekt genau durchgerechnet wurde – Grundstückskauf, Erschließung des Geländes mit Wasser, Kanal, Strom und der Innenausbau samt einer modernen Küche – kam am Ende eine Summe von drei Millionen Euro heraus. Die kann im Moment weder die Stadt noch der Verein noch der vorgesehene Pächter Michael Ruepp, Wirt des „Lustigen Hirsch“ in Akams, aufbringen.

Und jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten, sagt Zengerle: „Entweder das ganze Bierenwang-Projekt kräftig abspecken oder die bestehende Höfle-Alpe ertüchtigen und ausbauen.“ Da sei noch keine Entscheidung gefallen. Derweil ist die Alpe Bierenwang in einer Halle in Immenstadt eingelagert.

