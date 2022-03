Abgeschoben in einen Albtraum: Kafka-Roman kommt auf Oberstaufner Bühne

Dem Schauspiel „Amerika“ liegt ein Text von Franz Kafka zugrunde. Es erzählt in Oberstaufen vom Schicksal eines jungen Mannes zwischen Albtraum und Absurdität.

08.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Weil er das Dienstmädchen geschwängert hat, schicken die Eltern den jungen Karl Rossmann in die Vereinigten Staaten. Dort versucht Karl, Fuß zu fassen, wird aber immer wieder zurückgestoßen. Franz Kafka schrieb den Roman zwischen 1911 und 1914, hat ihn aber nie vollendet. Die Burghofbühne Dinslaken hat sich der Bühnenfassung mit dem Titel „Amerika“ angenommen und gastiert damit am Freitag, 11. März, im Kurhaus Oberstaufen. Eingeladen hat die Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Mit dem Regisseur Mirko Schombert sprach Veronika Krull kurz vor der Premiere.

Sind Sie ein Kafka-Fan?

Mirko Schombert: Ja, absolut. Ich bin ein großer Kafka-Fan sogar. Das hat im Deutsch-Leistungskurs in der elften Klasse angefangen. Da habe ich mich mit Kafka beschäftigt, notgedrungen natürlich. Ich war aber sehr schnell sehr begeistert, weil ich finde, dass er ein Virtuose der Kontraste ist und meiner Überzeugung nach jemand, dem es gelingt, Humorbewusstsein und Stilbewusstsein zusammen mit der latent surrealen Welt zu verknüpfen.

Haben Sie auch die Bühnenfassung geschrieben? Wie wurde die Geschichte verändert?

Schombert: Die Bühnenfassung ist eine existierende vom Verlag. Die ist auch sehr nahe am Roman. Natürlich, und das ist ganz normal, fließen im Laufe der Probenarbeit auch eigene Ideen mit ein. Wichtig war es uns, ein paar Prosatexte aus dem Roman mit hineinzunehmen. Die kommen als Einspieler, der Autor redet sozusagen mit.

Lesen Sie auch

Kulturgemeinschaft Oberallgäu Rätselhafte Vorfälle auf hoher See: Fitzek-Thriller kommt auf Oberstaufner Bühne

Der Roman blieb unvollendet. Für welchen Ausgang haben Sie sich entschieden?

Schombert: Also, da streiten sich die Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten. Wir haben uns nicht festgelegt, wie Kafka es wohl auch vorhatte. Wir enden auch, das ist nicht zu viel verraten, mit dem Theater in Oklahoma, wir hören mit der Aufnahme ins Theater auf, in der Unbestimmtheit und Offenheit.

Wie „kafkaesk“ ist Ihre Inszenierung?

Schombert: Also, das ist schon ein schräger Abend, mit vielen Rollen. Wir haben vier Schauspieler: Es gibt den Protagonisten Karl, sehr bodenständig. Die anderen drei spielen alle anderen Rollen, so um die 20. Allein das führt schon zu einer surrealen Vorstellung. Das wurde durch uns noch gedreht in eine albtraumhafte, surreale Richtung, aber auch in eine letztlich alberne Richtung. Die Albernheit der Figuren ist das, was wir bei Kafka gefunden haben. Wobei Albernheit vielleicht das falsche Wort ist, es ist eine Überdrehtheit.

Wie stellen Sie auf der Bühne die wechselnden Schauplätze dar?

Schombert: Das funktioniert hauptsächlich über die Figuren, über das Personal auf der Bühne. Wir haben ein Einheits-Bühnenbild, ein abstraktes Bild. Die Schauplätze werden auch durch die Kostümwechsel angedeutet, aber es bleibt noch viel der Fantasie des Publikums überlassen.

Sie haben heute Abend Premiere mit dem Stück. Sind Sie nervös?

Schombert: Ehm, ja, absolut. Aber wir hatten gute Proben, wir mögen diesen Abend sehr, wir freuen uns, das Stück den Menschen zeigen zu können. Es ist eine schöne, positive, harmonische Nervosität.

Die Vorstellung: Das Schauspiel „Amerika“ wird am Freitag, 11. März, um 20 Uhr im Kurhaus Oberstaufen aufgeführt. Karten gibt’s im Eberl-Medienshop in Immenstadt, Telefon 08323/802-150, und bei den Tourist-Informationen in Sonthofen und Oberstaufen. Eine Anmeldung ist erforderlich per Telefon 08323/9980078 oder per E-Mail unter karten100@web.de Es fährt ein kostenloser Bus nach Oberstaufen. Abfahrt ist um 18.50 Uhr am TÜV in Sonthofen.

Was die Kulturgemeinschaft Oberallgäu alles bietet.

Das Gastensemble: Die Burghofbühne Dinslaken.

Lesen Sie auch: "Faszinierend und beklemmend: Das Schauspiel "Endlose Aussicht" in Oberstdorf".

Lesen Sie auch: "Theater im Oberallgäu solange der Hofgarten fehlt: Weiter geht's an Ausweichorten".