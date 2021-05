Das vergangene Schuljahr war eine besondere Herausforderung für Beteiligte. Drei Oberallgäuer Abiturienten erzählen von zwölf Monaten Schule und ihren Plänen.

27.05.2021 | Stand: 19:19 Uhr

Fast nichts von dem, was das letzte Schuljahr eigentlich so besonders macht, ist den diesjährigen Abiturienten geblieben. Es gibt weder Studienfahrt noch Abistreich und Partys nach den Prüfungen und der Ausgabe der Zeugnisse am 16. Juli. Ob ein Abiball stattfindet, steht noch in den Sternen. Wir haben Abiturienten aus dem Oberallgäu gefragt, wie sie das vergangene Jahr und die Prüfungen erlebt haben, wie sie den Sommer verbringen und was sie im Herbst geplant haben.